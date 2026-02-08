Doble titulación, con experiencia internacional, en USIL

El Grado Americano permite acceder a una doble titulación en carreras como Negocios Internacionales, Marketing y Administración de Empresas, combinando una sólida formación local con estándares académicos de Estados Unidos.

Uno de los aspectos que distingue a la USIL es la flexibilidad que ofrece a sus estudiantes.

“Lo que nos hace únicos es la libertad que le damos al alumno: él decide cómo vivir su carrera”, explica el directivo.

De esta manera, los jóvenes pueden optar por cursar toda su formación en Paraguay o vivir una experiencia internacional inmediata estudiando un semestre en la sede de San Ignacio University, en Miami.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta propuesta se apoya en una fuerte estrategia de internacionalización. “Estamos borrando las fronteras. Gracias a nuestras aulas con tecnología de punta Hyflex, el nivel y la exigencia que recibís en Asunción son exactamente los mismos que en Estados Unidos”, sostiene Marín.

“No se trata solo de un título; se trata de una mentalidad global”, agrega.

La USIL también pone el foco en acompañar a las familias en el proceso de decisión.

“Entendemos que hoy las familias analizan mucho la inversión en educación”, señala Marín, y agrega que estudiar el Grado Americano en Paraguay “es la forma más inteligente de tener un título de Estados Unidos sin los altos costos de vivir afuera”, gracias además a convenios con empresas y bancos locales que facilitan la financiación.

El acompañamiento se extiende a quienes deciden vivir una experiencia internacional. “Si el alumno decide hacer un semestre en Miami, lo ayudamos a que esa transición sea sencilla”, afirma, subrayando que cada inversión realizada apunta a generar oportunidades laborales reales.

“No es solo estudiar, es asegurar un futuro rentable”, revela.

El valor diferencial de la USIL se completa con experiencias concretas que potencian la empleabilidad.

“El mundo en USIL es real, no es una promesa de folleto”, enfatiza Marín.

Entre ellas se destacan las pasantías en Disney World, que permiten a los estudiantes adquirir experiencia internacional de primer nivel.

“Este 15 de febrero recibimos a los chicos que vuelven de trabajar en los parques de Orlando”, comenta.

Según el director comercial, este roce internacional marca un antes y un después en la formación de los alumnos.

“Regresan con un inglés fluido y una mentalidad distinta que los pone en los primeros lugares de búsqueda de las mejores empresas.

“En USIL, esa es nuestra misión”, finaliza.

Más info

www.usil.edu.py.

(+595983) 439-400 y (+59521) 282-801.

Avda. Venezuela Nro. 2087 c/ Avda. Artigas, de Asunción.