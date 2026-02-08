Munich Ultra: El sabor del carnaval perfecto

“El sabor del carnaval es esa combinación entre pura energía y máxima frescura. Es ese equilibrio único que te permite vibrar con la intensidad de la fiesta y, al mismo tiempo, sentir el sabor refrescante en cada trago para seguir el ritmo sin parar”, define Valeria Bogado, gerente de marketing de Munich Ultra.

La alianza de Munich Ultra con el carnaval encarnaceno “es una apuesta al crecimiento de la región”, afirma la gerente de marketing.

A través de diseños especiales y ediciones coleccionables, el objetivo es “capturar y reflejar el encanto único de la ciudad para que Encarnación se conozca y se visite desde todos los puntos del país”, manifiesta.

Para Valeria, este enfoque genera un lazo genuino con el encarnaceno, porque ve que Munich Ultra, más allá de promocionar el carnaval, está promocionando a una ciudad en pleno auge turístico.

Y para los visitantes, la experiencia se vuelve imborrable. “Nos convertimos en el ‘sabor oficial’ de su recuerdo en Encarnación al estar presentes en el corazón del centenario”, afirma.

“Queremos que Munich Ultra sea el sabor que active el recuerdo de este carnaval perfecto que estamos construyendo juntos en este 2026”, declara Valeria.

En una fiesta tan intensa como multitudinaria, el disfrute también implica conciencia.

“En Munich Ultra entendemos que para que la fiesta sea perfecta, tiene que ser responsable”, remarca Valeria.

“Promovemos activamente el consumo de agua entre rondas. Es clave para que la energía no decaiga y el cuerpo se mantenga balanceado bajo el intenso calor encarnaceno”, revela.

“Recordamos siempre que la vuelta a casa debe ser segura. Si elegís disfrutar de una Munich Ultra, el volante debe quedar en manos de alguien que no haya bebido. Nuestro objetivo es celebrar este centenario y todos los que vendrán”, asegura Valeria, porque el carnaval perfecto no solo se vive, también se recuerda bien.