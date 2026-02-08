Nintendo juega con su pasado

El último gran lanzamiento de la compañía japonesa fue el Nintendo Switch 2 a mediados del año pasado con Mario Kart World y luego Donkey Kong Bananza como sus principales opciones para enganchar a los jugadores.

Ahora, para el 2026 se esperan sorpresas que irá revelando la empresa, aunque sea cual sea, sería poco probable que supere a la “resurrección” de uno de sus productos más oscuros o considerado como una “oveja negra”.

Como parte de su catálogo, Nintendo seguidamente ofrece un variado catálogo de sus consolas viejas, es decir, las “retro” como GameBoy, Super Nintendo o Nintendo 64, sin embargo, el retorno de su “Virtual Boy” es algo que prácticamente nadie esperó.

Virtual Boy, un fracaso

Para los gamers, y especialmente para aquellos que conocen esta consola de Nintendo lanzada originalmente en 1995, su retorno luego de 30 años es algo curioso, ya que originalmente fue un fracaso y recibió incontables críticas.

Para contexto, la Virtual Boy llegó a ser considerada como uno de los mayores fracasos dentro de los videojuegos, ya que si bien rompía el molde de las consolas de la época, su combinación de diseño poco ergonómico y limitaciones causaron un duro golpe en la historia de Nintendo.

Originalmente se promocionaba como una experiencia de “realidad virtual”, pero en la práctica era un visor de considerable peso montado sobre unas patas que obligaba al jugador a mantener una postura incómoda y rígida para mirar a través de las lentes. Ya en una época donde los colores brillantes e imágenes apuntaban cada vez más a parecerse al mundo real, Virtual Boy ofrecía juegos en solo dos colores: rojo y negro, sin dejar de lado que las imágenes estaban prácticamente “pegadas” al ojo.

Su diseño que buscó innovar terminó por provocar cansancio visual, mareos e incluso fuertes dolores de cabeza, por lo que Nintendo y los propios juegos tenían que dar advertencias de salud si es que se daba un uso prolongado.

El pasado, ahora

Pese a haber sido un fracaso, Nintendo confirmó que este aparato volverá como un accesorio para la Switch 1 y 2 con el objetivo de sumarse a la lista de “clásicos” del catálogo online desde este 17 de febrero.

“Entrá al mundo del 3D estereoscópico con este accesorio exclusivo de Virtual Boy para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Viví la experiencia Virtual Boy con una réplica del hardware original. Simplemente inserta tu consola Nintendo Switch en el accesorio y prepárate para jugar a títulos clásicos cómo Teleroboxer y Galactic Pinball”, mencionan en el anuncio oficial.

De igual manera, la experiencia tampoco será para todos, ya que este producto solo estará disponible para las personas que tengan una suscripción de pago a Nintendo Switch Online y para jugar los títulos de Virtual Boy también se necesita una suscripción activa a Nintendo Switch Online con su pack de expansión, pero por si esto no era suficiente, el accesorio también tiene un costo de 99 dólares, aunque hay una opción más económica hecha de cartón, como lo fue Nintendo Labo, por 25 dólares.