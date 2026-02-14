TikTok en la mira de Europa por su “diseño adictivo”

Su impacto con los videos verticales impulsó un montón de cambios en la creación de contenido y en el propio consumo de los usuarios, tanto hasta el punto que algunas personas utilizan la plataforma china como para buscar información en lugar de algo más “tradicional” como Google.

Pero este comportamiento no pasa desapercibido para algunos territorios y es por eso que ahora la Comisión Europea notificó formalmente a TikTok que incumplió la Ley de Servicios Digitales (DSA) y a diferencia de otras investigaciones centradas en el contenido, esta apunta a la arquitectura misma de la aplicación.

Según el organismo ejecutivo de la UE, ofrece un “diseño adictivo” que explota vulnerabilidades psicológicas para fomentar un uso compulsivo, generando riesgos que la empresa no ha mitigado adecuadamente.

Entre los hallazgos se apuntan a funcionamientos clave como el desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática y las notificaciones push, que activan lo que la Comisión denomina un “modo piloto automático” en el cerebro de los usuarios.

“Este mecanismo de recompensa intermitente dificulta que la persona ejerza autocontrol o decida conscientemente cuándo detenerse, un problema que afecta de manera desproporcionada a los menores de edad”, apuntan los europeos.

Control ineficaz y complejo

Uno de los puntos más críticos del informe se concentra en las medidas de seguridad que TikTok defiende como protección, ya que la investigación concluye que las herramientas actuales, como los límites de tiempo de pantalla, son ineficaces porque están diseñadas con “fricción limitada”; es decir, son demasiado fáciles de descartar por el usuario cuando aparecen, lo que anula su propósito de interrumpir el ciclo de adicción.

También la Comisión señala “barreras” entre los controles parentales, porque nuevamente –según datos oficiales de la Comisión– estas herramientas requieren un esfuerzo excesivo para su configuración, por lo que nuevamente los niños pueden quedar expuestos a distintos tipos de video sin ningún tipo de filtro filtro o restricción alguna.

Asimismo, hasta acusa a la plataforma de haber ignorado indicadores internos claros sobre el comportamiento compulsivo de sus usuarios, porque entre las métricas que TikTok habría pasado por alto se encuentran los datos sobre el tiempo que los menores pasan en la aplicación durante la noche y la frecuencia con la que abren la app.

La investigación preliminar sobre el caso indica que TikTok no evaluó adecuadamente cómo estas características adictivas podrían dañar el bienestar físico y mental de sus usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables.

Por ejemplo, al “recompensar” constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios a lo que los investigadores apuntan como un “modo piloto automático”, algo que puede conducir a un “comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios”, según los expertos.

La “amenaza” para TikTok

Finalmente, TikTok tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, según los europeos, ya que la firma china ByteDance podrá examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión.

Pero si finalmente se confirman las opiniones de la Comisión, esta puede emitir una decisión de incumplimiento y se daría lugar a una multa que podría alcanzar hasta un máximo del 6% del volumen de negocios anual mundial total del proveedor.