ABC Revista
15 de febrero de 2026 - 01:00

Tres recetas fáciles, sabrosas y livianas con sandía

Sandía.
Sandía.Teen00000

Aprovechá las sandías no solo para comerlas al plato, sino como ingrediente de las recetas más variadas.

Por ABC Color

Cómo hacer una ensalada de sandía y queso feta

Sandía.
Sandía.

Ensalada de sandía y queso feta

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 800 gramos de sandía
  • 150 gramos de queso feta
  • 50 gramos de cebolla morada
  • 15 mililitros de jugo de limón
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 10 gramos de hojas de menta fresca

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la sandía en cubos de aproximadamente 2 centímetros y colocarlos en un tazón grande.
  2. Desmenuzar el queso feta en trozos pequeños y añadirlos al tazón con la sandía.
  3. Cortar la cebolla morada en láminas finas y agregarlas a la mezcla.
  4. Picar finamente las hojas de menta fresca y sumarlas al tazón.
  5. Verter el jugo de limón y el aceite de oliva sobre los ingredientes.
  6. Espolvorear la sal y la pimienta negra molida sobre la ensalada.
  7. Mezclar suavemente todos los ingredientes hasta integrar de manera uniforme.
  8. Refrigerar la ensalada durante 15 minutos antes de servir.

Cómo hacer una Margarita de sandía y jalapeño

Lea más: La guerra fría de la cocina: cómo la heladera y la bacha ponen a prueba la convivencia

Margarita de sandía y jalapeño

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 300 gramos de sandía sin semillas
  • 60 mililitros de tequila blanco
  • 30 mililitros de jugo de limón
  • 20 mililitros de licor de naranja
  • 2 rodajas de ají jalapeño fresco
  • 5 cubos de hielo
  • 5 gramos de sal fina
  • 5 gramos de ají en polvo
  • 10 mililitros de almíbar simple
  • 1 rodaja de limón

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la sandía en cubos medianos.
  2. Colocar la sandía, el tequila, el jugo de limón, el licor de naranja, el jalapeño, el almíbar y los cubos de hielo en la licuadora.
  3. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Mezclar la sal y el ají en polvo en un plato pequeño.
  5. Frotar la rodaja de limón por el borde del vaso.
  6. Pasar el borde del vaso por la mezcla de sal y ají en polvo para escarcharlo.
  7. Colar la mezcla de sandía y jalapeño sobre el vaso escarchado.
  8. Decorar el vaso con la rodaja de limón en el borde.
  9. Servir de inmediato.

Cómo hacer dulce de cáscara de sandía

Lea más: Semifreddo de mango y coco con un toque de limón

Dulce de cáscara de sandía

Ingredientes

  • Dulce de cáscara de sandía
  • Ingredientes:
  • 1 kilogramo de cáscara de sandía
  • 500 gramos de azúcar
  • 1 litro de agua
  • 1 limón
  • 1 rama de canela
  • 5 gramos de bicarbonato de sodio.

Elaboración paso a paso

  1. Lavar la cáscara de sandía y retirar completamente la pulpa roja, dejando solo la parte blanca con un poco de verde externo.
  2. Cortar la cáscara en cubos o tiras de tamaño similar.
  3. Disolver el bicarbonato de sodio en el agua y sumergir la cáscara cortada durante 1 hora.
  4. Enjuagar muy bien la cáscara en agua corriente para eliminar restos de bicarbonato.
  5. Colocar la cáscara escurrida en una olla amplia y cubrir con agua limpia.
  6. Llevar a hervor y cocinar durante 10 a 15 minutos hasta que la cáscara esté tierna pero firme.
  7. Escurrir la cáscara cocida y reservar.
  8. Exprimir el limón y reservar el jugo, retirando las semillas.
  9. Colocar en la olla el azúcar, el jugo de limón, la rama de canela y 500 ml de agua.
  10. Calentar a fuego medio, revolviendo hasta disolver el azúcar y formar un almíbar ligero.
  11. Incorporar la cáscara de sandía al almíbar y mezclar para cubrirla bien.
  12. Cocinar a fuego bajo durante 45 a 60 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la cáscara se vea translúcida.
  13. Ajustar la cocción hasta que el almíbar espese ligeramente sin llegar a caramelizarse.
  14. Retirar la rama de canela y apagar el fuego.
  15. Dejar reposar el dulce en la olla hasta que llegue a temperatura ambiente.
  16. Transferir el dulce a frascos de vidrio limpios y secos, cubriendo bien los trozos con el almíbar.
  17. Cerrar los frascos y conservar en refrigeración durante al menos 12 horas antes de consumir para que se asienten los sabores.