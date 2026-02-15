Tres recetas fáciles, sabrosas y livianas con sandía

Cómo hacer una ensalada de sandía y queso feta
Ensalada de sandía y queso feta
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 800 gramos de sandía
- 150 gramos de queso feta
- 50 gramos de cebolla morada
- 15 mililitros de jugo de limón
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 10 gramos de hojas de menta fresca
Elaboración paso a paso
- Cortar la sandía en cubos de aproximadamente 2 centímetros y colocarlos en un tazón grande.
- Desmenuzar el queso feta en trozos pequeños y añadirlos al tazón con la sandía.
- Cortar la cebolla morada en láminas finas y agregarlas a la mezcla.
- Picar finamente las hojas de menta fresca y sumarlas al tazón.
- Verter el jugo de limón y el aceite de oliva sobre los ingredientes.
- Espolvorear la sal y la pimienta negra molida sobre la ensalada.
- Mezclar suavemente todos los ingredientes hasta integrar de manera uniforme.
- Refrigerar la ensalada durante 15 minutos antes de servir.