La guerra fría de la cocina: cómo la heladera y la bacha ponen a prueba la convivencia

Compartir vivienda —en pareja, en familia o en departamentos de estudiantes— convierte la cocina en uno de los principales focos de fricción. Y en las cocinas comunitarias de las oficinas ni se diga.

En torno a la heladera, la despensa, la bacha o el lavavajillas se acumulan pequeñas conductas cotidianas que, sumadas, disparan los conflictos de convivencia y amplifican las imperfecciones de quienes viven bajo el mismo techo.

Testimonios de madres, periodistas, divulgadoras gastronómicas y personas que han compartido vivienda muestran hasta qué punto la gestión de la comida, los restos y los electrodomésticos puede tensar el ambiente en muchos lugares, relatan desde El Comidista, de El País (España).

Lea más: De la necesidad al festín: el origen humilde detrás de la sofisticada feijoada brasileña

La heladera: anarquía familiar y rapiña silenciosa

En hogares con niños, la heladera suele funcionar bajo una lógica cercana a la anarquía: la propiedad privada se difumina.

Cuando la rapiña alimentaria se produce entre compañeros de departamento u oficina, el conflicto se complica aún más. El periodista Rubén Galdón, que compartió vivienda durante cuatro años mientras estudiaba, recuerda la desaparición recurrente de alimentos, tanto crudos como cocinados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su mayor enfado llegó cuando alguien se comió un táper de albóndigas preparado por su madre. “El culpable nunca dio la cara”, relata. Su reacción fue llenar de carteles amenazantes cualquier recipiente con “mínimo interés gastronómico”. La medida, admite, no surtió efecto.

Comer sin avisar: el detonante que enciende la mecha

La falta de comunicación convierte actos aparentemente pequeños —comerse un resto de comida ajena— en auténticos agravios personales.

Además, hay “enterradores” de comida. La heladera actúa como un auténtico cementerio: restos y mohos son la regla. Hay quien admite haber dejado durante semanas quesos feta hasta ver cómo perdían su blancura, se volvían una masa pútrida y desprendían un líquido amarillento de olor insoportable.

En esas mismas heladeras pueden convivir medios limones fosilizados, hojas de albahaca negras como el hollín o frascos de aceitunas abiertos con un olor cercano al cadáver.

Lea más: Sándwich: la historia detrás del alimento que conquistó el mundo gracias a un conde ludópata

La heladera también acumula gestos aparentemente inofensivos pero profundamente irritantes para quienes los sufren:

Dejar el cartón de leche con un resto que no alcanza ni para un café diminuto.

Colocar de nuevo en la heladera recipientes de salsa ya vacíos, en lugar de tirarlos.

Abandonar yogures a medio comer, con la cuchara dentro.

Y, lo más odioso: guardar botellas de agua vacías

Los“copilotos” de cocina

Fuera de la heladera las tensiones continúan. Una de las escenas recurrentes es la del “copiloto” de cocina: la persona que, sin cocinar, opina y corrige desde la barrera.

El periodista gastronómico Jorge Guitián describe así la situación en su casa: “Lo que acostumbra a dejarnos al borde del conflicto diplomático suele ocurrir cuando estoy cocinando y alguien —no daré nombres, pero somos dos en casa— asoma por encima del hombro y pregunta: ‘¿Y no estaría mejor con un poco de puerro (o de anchoas, o salchichón...)?’ Quizás sin tener claro qué estoy cocinando. Puede que yo tampoco lo tenga claro, pero es mi receta y la arruino como quiero”.

Lea más: El gin tonic perfecto: tres errores que cometés al prepararlo y cómo evitarlos según los expertos

Otra variante habitual es la pregunta insidiosa a mitad del proceso: “‘¿Ah, le vas a poner caldo de pollo?’”, comenta, una frase que también despierta “gran éxito de crítica y público” en el ámbito doméstico.

Restos, táperes y basura: el punto ciego de la recogida

La división de tareas no garantiza la paz. La divulgadora gastronómica Miriam García cuenta que en su casa se reparten de forma clara: ella cocina y su pareja recoge. Sin embargo, hay un matiz que complica el acuerdo.

“Como yo suelo manejar la intendencia de la cocina, él no toma ninguna decisión de tirar cosas. Si queda algún resto ridículo después de alguna comida, incluso de cosas que a todas luces no son aprovechables, echa mano del táper y a la heladera. Y así me lo encuentro yo luego. Pa’ matarle”, resume.

De este modo, las sobras mínimas o poco aprovechables acaban encapsuladas en recipientes y devueltas al circuito del desorden frigorífico.

La bacha y el lavavajillas: pequeños focos de rebelión

La rejilla de la bacha, aunque diminuta, concentra parte del descontento.

La periodista Daniela Santos describe una situación que considera recurrente: “Me ponen de los nervios los restos de comida en el fregadero. En casa lo hacemos todo en equipo, pero parece que la rejilla del fregadero pertenece a otra casa, otra gente, un país extranjero, una dimensión desconocida, porque nadie, excepto yo, se digna a quitar esos trozos de verduras o espaguetis que quedan enredados cada vez que se termina de cocinar o limpiar”.

Lea más: Día del Amante del Queso: cuándo es y qué se esconde detrás de un buen bocado

En otro frente, Sofia Janer distingue a quienes tratan el lavavajillas como si fuera un simple mueble: en vez de vaciarlo, acumulan platos sucios en la bacha aun cuando el electrodoméstico está limpio y disponible.

Janer también carga contra un comportamiento que considera especialmente frustrante: las “falsas ilusiones” en la despensa. “Me refiero a los que guardan bolsas en las que no hay nada. Acabarte las chips y dejar la maldita bolsa vacía en la despensa con una pinza, ¡como si todavía quedaran! Genera falsas ilusiones y eso me molesta mucho”, explica.

La cocina como prueba definitiva de convivencia

Los testimonios recogidos muestran un patrón común: desde el táper desaparecido hasta la botella de agua vacía, pasando por el yogur a medio comer o el lavavajillas ignorado, la cocina condensa gran parte de las tensiones de la vida en común.

En este espacio se cruzan distintas nociones de orden, higiene, propiedad, comunicación y paciencia. La forma de gestionar la heladera, la basura, los restos o el menú diario puede convertirse en un campo de batalla o, al contrario, en un terreno de negociación constante.

Quienes conviven coinciden en que hacen falta cuatro ingredientes básicos: paciencia, diligencia, contención y comprensión. Lo que la vida ha unido, concluyen en la práctica, conviene que no lo separe la cocina.

Fuente: El País