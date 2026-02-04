Semifreddo de mango y coco con un toque de limón: receta fácil

Cómo hacer un semifreddo de mango y coco
Lea más: El renacimiento del mango: tres recetas internacionales que honran a “el rey de las frutas”
Semifreddo de mango y coco
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 mangos maduros
- 400 mililitros de leche de coco
- 250 mililitros de nata para montar
- 120 gramos de azúcar
- 4 yemas de huevo
- 1 limón
- 5 gramos de coco rallado
- 5 gramos de esencia de vainilla
- 1 unidad de pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Pelar los mangos, retirar el hueso y cortar la pulpa en trozos.
- Triturar la pulpa de mango con la mitad del azúcar hasta obtener un puré fino.
- Rallar la piel del limón y exprimir su jugo, reservando ambas cosas por separado.
- Calentar la leche de coco en un cazo a fuego medio sin que llegue a hervir.
- Batir las yemas de huevo con el resto del azúcar y la pizca de sal hasta obtener una mezcla cremosa.
- Verter lentamente la leche de coco caliente sobre las yemas batidas, mezclando de forma constante.
- Regresar la mezcla al cazo y cocinar a fuego bajo, removiendo, hasta que espese ligeramente sin dejar que hierva.
- Retirar la crema del fuego, añadir la esencia de vainilla, el jugo de limón y la mitad de la ralladura de limón, y mezclar bien.
- Dejar templar la crema de coco y limón a temperatura ambiente.
- Incorporar el puré de mango a la crema templada y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Cubrir el recipiente y dejar reposar la mezcla en el frigorífico durante 1 hora.
- Montar la nata bien fría hasta que forme picos suaves.
- Incorporar la nata montada a la mezcla de mango y coco con movimientos envolventes.
- Forrar un molde alargado con film transparente, dejando sobrante para cubrir la superficie.
- Verter la mezcla en el molde, alisar la superficie y espolvorear el coco rallado y la ralladura de limón restante.
- Cubrir con el film transparente sobrante y congelar durante un mínimo de 6 horas o hasta que esté firme.
- Retirar del congelador 10 minutos antes de servir, desmoldar y cortar en porciones.