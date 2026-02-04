Gastronomía

Semifreddo de mango y coco con un toque de limón: receta fácil

El semifreddo de mango y coco, un postre que combina frescura tropical y textura cremosa, promete deleitar paladares. Este clásico helado italiano se reinventa, ofreciendo una explosión de sabores que invita a un viaje culinario único.

04 de febrero de 2026 - 06:00
Semifreddo de mango y coco.
Cómo hacer un semifreddo de mango y coco

Semifreddo de mango y coco

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 mangos maduros
  • 400 mililitros de leche de coco
  • 250 mililitros de nata para montar
  • 120 gramos de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • 1 limón
  • 5 gramos de coco rallado
  • 5 gramos de esencia de vainilla
  • 1 unidad de pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Pelar los mangos, retirar el hueso y cortar la pulpa en trozos.
  2. Triturar la pulpa de mango con la mitad del azúcar hasta obtener un puré fino.
  3. Rallar la piel del limón y exprimir su jugo, reservando ambas cosas por separado.
  4. Calentar la leche de coco en un cazo a fuego medio sin que llegue a hervir.
  5. Batir las yemas de huevo con el resto del azúcar y la pizca de sal hasta obtener una mezcla cremosa.
  6. Verter lentamente la leche de coco caliente sobre las yemas batidas, mezclando de forma constante.
  7. Regresar la mezcla al cazo y cocinar a fuego bajo, removiendo, hasta que espese ligeramente sin dejar que hierva.
  8. Retirar la crema del fuego, añadir la esencia de vainilla, el jugo de limón y la mitad de la ralladura de limón, y mezclar bien.
  9. Dejar templar la crema de coco y limón a temperatura ambiente.
  10. Incorporar el puré de mango a la crema templada y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
  11. Cubrir el recipiente y dejar reposar la mezcla en el frigorífico durante 1 hora.
  12. Montar la nata bien fría hasta que forme picos suaves.
  13. Incorporar la nata montada a la mezcla de mango y coco con movimientos envolventes.
  14. Forrar un molde alargado con film transparente, dejando sobrante para cubrir la superficie.
  15. Verter la mezcla en el molde, alisar la superficie y espolvorear el coco rallado y la ralladura de limón restante.
  16. Cubrir con el film transparente sobrante y congelar durante un mínimo de 6 horas o hasta que esté firme.
  17. Retirar del congelador 10 minutos antes de servir, desmoldar y cortar en porciones.

