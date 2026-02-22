Esto sucedió

Pequeña reina del corso

La comisión del Servicio Asistencial Santa Librada realizó un Corso Infantil para beneficio de sus obras sociales. En él fueron electas las soberanas del Carnaval y del Corso 1970, actuando como jurado los señores Tito Medina, Pedro Castellano y Nelson González. Reina del Carnaval salió electa la niña Gloria Castellanos y la reina del Corso, Sandra Villalba (foto). La coronación se realizó en el Club Mbigua a cargo de su presiente, el señor Armando Teme, y la imposición de las bandas estuvo a cargo de la presidenta de la comisión, señora Elba Heyn de López.

La estatua ecuestre del mariscal

El 20 de febrero de 1970 fue colocada la estatua ecuestre del mariscal Francisco Solano López en el sitio donde permanece actualmente, luego de un periodo de mudanza. “Un aspecto que ofrecía ayer el monumento al mariscal López, que ha sido trasladado ya al sitio donde permanecerá definitivamente. El lugar se encuentra en la cabecera del campo de deportes del Colegio Militar (hoy Congreso) que lleva el nombre del prócer, situado sobre la avenida República, entre 14 de Mayo y 15 de Agosto”, decía ABC Color.

Conferencias sobre el Centenario de la Epopeya

Un ciclo de conferencias alusivas al Centenario de la Epopeya Nacional se inauguró en el salón presidencial del Hotel Guaraní con la presencia del Primer Magistrado de la Nación y de otras altas autoridades nacionales. En la ocasión, el doctor Hipólito Sánchez Quell desarrolló el tema: Antecedentes, desarrollo y consecuencias diplomáticas de la guerra 1864-70. La serie de charlas cuenta con los auspicios de la Academia Paraguaya de la Historia, cuyo presidente era el doctor Julio César Chávez, decía ABC Color el 22 de febrero de 1970.