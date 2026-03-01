Agenda cultural y artística del 1 al 7 de marzo de 2026

DOMINGO 1

Teatro inmersivo / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo.

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.

Informaciones: tuti.com.py

MARTES 3

Cine

El Departamento Cultural del CCPA invita al 11º Ciclo de Cine Paraguayo, con funciones todos los días a las 20:00 hasta el 6 de marzo en el Teatro de las Américas.

La cartelera de largometrajes y cortometrajes cuenta con películas como Bajo las banderas el sol, de Juanjo Pereira; Lo profundo del río, de Gaspar Insfrán; Desesperadamente Sara, de Marcos Díaz; Gallina, de Ana Arza, entre otras.

Más informaciones en el 0981546082 y @ccpaculturalpy

MIÉRCOLES 4

Taller de Guitarra

Ofrecido por: Diego Guzmán

Hora: 15:00

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (ICPA-GZ), Juan de Salazar casi Artigas

Informaciones: @icpa_gz

JUEVES 5

Exposición / Selva celestial

La exposición Selva Celestial del artista argentino Andrés Paredes tendrá lugar en la galería BGN Arte (Augusto Roa Bastos c/ Avda. España, Galería La Peregrina) y su inauguración será a partir de las 19:30.

“Esta exposición se imagina y se lee como una constelación urbana intermitente que invita a desplazarnos por la ciudad de Asunción para encontrar imágenes, relatos, hechos históricos, ficciones y esplendor de las formas donde se cruzan naturaleza /fe /sincretismo”, explican.

La muestra cuenta con la curadoría de Silvana Domínguez. Más informaciones: @bgnarte

VIERNES 6

Concierto / Sin Límites 2

Ofrecido por: Pedro Martínez Country, con Lidia González como artista invitada

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

Concierto / Salamandra

Ofrecido por: Salamandra

Hora: 21:00

Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción

Informaciones: ticketa.com.py

SÁBADO 7

Books and Films Club

Ofrecido por: Ignite Academy

Hora: 17:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

Odelirá / Show de humor

Ofrecido por: Clara Franco

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e/Yegros e Iturbe)

Informaciones: ticketa.com.py