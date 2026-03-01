Agenda cultural y artística del 1 al 7 de marzo de 2026

DOMINGO 1
Teatro inmersivo / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo.
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las FF.AA.
Informaciones: tuti.com.py
MARTES 3
Cine
El Departamento Cultural del CCPA invita al 11º Ciclo de Cine Paraguayo, con funciones todos los días a las 20:00 hasta el 6 de marzo en el Teatro de las Américas.
La cartelera de largometrajes y cortometrajes cuenta con películas como Bajo las banderas el sol, de Juanjo Pereira; Lo profundo del río, de Gaspar Insfrán; Desesperadamente Sara, de Marcos Díaz; Gallina, de Ana Arza, entre otras.
Más informaciones en el 0981546082 y @ccpaculturalpy
MIÉRCOLES 4
Taller de Guitarra
Ofrecido por: Diego Guzmán
Hora: 15:00
Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (ICPA-GZ), Juan de Salazar casi Artigas
Informaciones: @icpa_gz
JUEVES 5
Exposición / Selva celestial
La exposición Selva Celestial del artista argentino Andrés Paredes tendrá lugar en la galería BGN Arte (Augusto Roa Bastos c/ Avda. España, Galería La Peregrina) y su inauguración será a partir de las 19:30.
“Esta exposición se imagina y se lee como una constelación urbana intermitente que invita a desplazarnos por la ciudad de Asunción para encontrar imágenes, relatos, hechos históricos, ficciones y esplendor de las formas donde se cruzan naturaleza /fe /sincretismo”, explican.
La muestra cuenta con la curadoría de Silvana Domínguez. Más informaciones: @bgnarte
VIERNES 6
Concierto / Sin Límites 2
Ofrecido por: Pedro Martínez Country, con Lidia González como artista invitada
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
Concierto / Salamandra
Ofrecido por: Salamandra
Hora: 21:00
Lugar: Plaza de la Libertad, General Garay, Concepción
Informaciones: ticketa.com.py
SÁBADO 7
Books and Films Club
Ofrecido por: Ignite Academy
Hora: 17:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)
Informaciones: @elgranelasu
Odelirá / Show de humor
Ofrecido por: Clara Franco
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e/Yegros e Iturbe)
Informaciones: ticketa.com.py