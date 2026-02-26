¡Vuelve Ricky Martin a Paraguay! Conocé la fecha, lugar y venta de entradas

Las primeras fechas confirmadas del tour incluyen el 7 de abril en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay; el 10 de abril en el Jockey Club de Asunción, Paraguay; y el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, Argentina. El recorrido posiciona a estas ciudades como puntos clave de una gira que se perfila como uno de los acontecimientos internacionales más destacados del año en el ámbito de la música latina.

En Asunción, el concierto genera especial expectativa debido al tiempo transcurrido desde la última presentación del artista en territorio paraguayo. La organización prevé una convocatoria amplia, en el marco de una producción de gran formato que forma parte de un tour internacional.

En relación con la venta de entradas, se informó que habrá una preventa exclusiva para clientes de un banco de plaza, desde el martes 3 de marzo a las 11:00 horas, disponible en todos los puntos de Ticketea y a través del sitio web www.ticketea.com.py, con precios a partir de Gs. 250.000. La venta general comenzará el jueves 5 de marzo a las 11:00 horas.

El concierto “Ricky Martin Live 2026” será apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonarán ingreso en los sectores no numerados (Campo VIP, Campo General y Plateas) siempre que asistan acompañados de un adulto responsable con entrada.