Audi presentó el nuevo Q5, una experiencia prémium sobre ruedas

El renovado ícono de los cuatro aros captó la atención por su diseño sofisticado, tecnología de última generación y mejoras en rendimiento, posicionándose como uno de los lanzamientos más importantes del año para la marca en el país.

Durante la presentación, Miguel Carrizosa, presidente de Diesa, destacó el compromiso de la marca con la excelencia y por su apuesta constante por la innovación, la tecnología y el servicio para brindar a sus clientes una experiencia en “modo Prémium”.

“Audi siempre ha buscado lo máximo. Llegar a puntos donde ninguna otra marca ha llegado, pero sobre todo volcar toda esa experiencia para que ustedes tengan el modo Prémium”, expresó.

Resaltó además que el Q5 es actualmente el modelo más vendido de Audi en el mundo y que Paraguay se encuentra entre los primeros países en recibir esta nueva generación.

Por su parte, Alan Carrizosa, brand manager de Audi en Paraguay, señaló que el Q5 es el primero de cuatro lanzamientos previstos para este año.

“Es nuestro modelo más importante. Tenemos muchos propietarios desde la primera generación y sabemos que es un modelo muy esperado”, mencionó.

El brand manager detalló que esta nueva entrega incorpora una carrocería totalmente renovada, nuevos faros, motores nuevos y un interior 100% digitalizado, alineado con la vanguardia tecnológica de la marca.

Prémium hasta para los más exigentes

Alan refirió que la versión SUV del nuevo Q5 se destaca por su amplitud interior y terminaciones de alta gama.

Está equipado con un motor 2.0 litros TFSI turbo de 204 caballos de fuerza, mientras que próximamente también estará disponible una opción 2.0 litros TDI turbo con la misma potencia y tracción quattro de serie.

Incluye llantas de 19 pulgadas, asientos de cuero y capacidad para cinco ocupantes. El maletero ofrece hasta 1.510 litros con los asientos abatidos, garantizando versatilidad para el uso diario o viajes largos.

El sistema MMI touch response incorpora pantallas duales de 11,9” y 14,5”, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, además de un asistente de voz mejorado e iluminación ambiental LED personalizable.

Los faros Matrix LED aportan una identidad visual distintiva y mayor seguridad.

El brand manager también destacó la versión Sportback al elevar el prémium a un nivel coupé con silueta aerodinámica y techo descendente, manteniendo la practicidad con un maletero de 1.420 litros.

“Comparte el mismo motor potente, pero añade paquetes deportivos como llantas de 20 pulgadas, escapes dobles y modo dinámico para una conducción más ágil”, detalló Alan Carrizosa.

“Ambas versiones incorporan los sistemas de asistencia prémium Audi pre sense y adaptive cruise control, garantizando seguridad superior en el tráfico local”, destacó.