ABC Revista
01 de marzo de 2026 - 01:00

Con superpotencia y tecnología inteligente, la BYD Shark es mucho más que una pickup

Desarrollada sobre la plataforma DMO, la BYD Shark combina tecnología híbrida enchufable con doble fuente de energía, alcanzando hasta 840 km de autonomía y cerca de 100 km en modo 100% eléctrico.
La marca BYD, número uno en nuevas energías en el mundo y en Paraguay, desarrolló BYD Shark, aprovechando sus capacidades de I+D y su experiencia tecnológica.

Por ABC Color

Desarrollada sobre la plataforma todoterreno súper híbrida DMO, la BYD Shark integra tecnología híbrida enchufable (PHEV) para ofrecer doble fuente de energía: electricidad para el uso urbano y combustible para viajes largos, alcanzando una autonomía combinada de hasta 840 kilómetros y cerca de 100 km en modo 100% eléctrico.

“Esto permite superar a las pickups tradicionales al equilibrar rendimiento, eficiencia y versatilidad en todo tipo de terreno”, explica Adi Mindikowski, brand manager de BYD.

En términos de desempeño, la pickup destaca por su potencia cercana a los 430 caballos de fuerza, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, cifras comparables a motorizaciones V8.

A ello se suma un sistema eléctrico de tracción integral inteligente que ajusta el par en milisegundos, mejorando la adherencia y el control incluso en superficies exigentes, junto con suspensión independiente de doble horquilla que eleva el confort y la estabilidad, incluso frente a SUVs de alta gama.

“El diseño exterior, inspirado en la fuerza y el dinamismo de un tiburón, fusiona tecnología y estética robusta, con una iluminación LED frontal pasante, líneas aerodinámicas y una presencia imponente”, destaca el brand manager.

Adi Mindikowski, brand manager de BYD Paraguay.
Agrega que en el interior, la propuesta se orienta a una experiencia prémium, con cabina tecnológica, panel digital de 10,25 pulgadas y pantalla giratoria de 12,8 pulgadas, además de asientos ventilados y calefaccionados, amplio espacio trasero con piso plano y múltiples compartimentos de almacenamiento pensados para la vida cotidiana y el trabajo.

La seguridad también es uno de sus pilares. Incorpora la batería Blade de alta seguridad, tecnología Cell to Chassis que mejora la rigidez estructural y una carrocería con alto porcentaje de acero de alta resistencia, reforzando la protección y la estabilidad del vehículo.

“A esto se suma conducción inteligente de nivel L2, cámara panorámica de 540°, Head-Up Display y avanzados asistentes de manejo que elevan la seguridad y la comodidad en cada trayecto”, agrega Adi Mindikowski.

En conectividad, la BYD Shark introduce un ecosistema digital completo con control remoto desde el smartphone, llave digital NFC, integración con Apple CarPlay y Android Auto, control por voz y aplicaciones integradas, transformando la pickup en una cabina inteligente.

Su función VTOL permite utilizar el vehículo como una estación de energía móvil, ampliando sus posibilidades para actividades al aire libre y uso profesional.

Con esta propuesta, BYD apuesta por una pickup multifuncional, tecnológica y sostenible, diseñada para quienes buscan capacidad todoterreno sin renunciar al confort, la eficiencia energética y la innovación, marcando un nuevo estándar en el segmento de camionetas de nueva energía.