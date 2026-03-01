Confianza y fuerza que se sienten al conducir un Ford

“En Tape Ruvicha entendemos que el mercado paraguayo está evolucionando hacia vehículos más conectados, eficientes y con mayores estándares de seguridad, sin perder de vista la realidad de uso del cliente: rutas, ciudad, trabajo y largas distancias”, refiere Julián Britez, gerente de ventas de Ford.

La propuesta de la marca se apoya en integrar innovación tecnológica, mejoras en desempeño y eficiencia, acompañando progresivamente las tendencias globales de movilidad sostenible, pero siempre adaptadas al contexto local.

Dentro de ese esquema estratégico, la Ford Ranger cumple un papel central, especialmente en el ámbito productivo.

El directivo destaca que en Paraguay el campo es un motor económico fundamental y que la pickup se posiciona como una herramienta de trabajo gracias a su robustez, capacidad de carga y desempeño en condiciones exigentes, combinando fortaleza con tecnología aplicada a seguridad y conectividad.

Al momento de sumar al portafolio, Tape Ruvicha aplica criterios definidos. “La incorporación de nuevos modelos la trabajamos con una visión comercial y de largo plazo, evaluando principalmente el perfil de demanda local, el soporte y postventa y el mix del portafolio de productos”, explica.

El análisis no se limita a la novedad, sino que contempla el costo total de propiedad y la capacidad de garantizar respaldo técnico y disponibilidad de repuestos desde el inicio.

La experiencia del cliente es otro eje estratégico. “Para nosotros, la venta no termina con la entrega: ahí empieza la relación. El diferencial competitivo está en cómo acompañamos al cliente durante toda la vida útil del vehículo”, afirma.

En segmentos como el agro o el corporativo, donde el vehículo es parte esencial del negocio, la rapidez de respuesta y un servicio postventa consistente resultan determinantes.

En cuanto al panorama actual, el gerente general reconoce que existe “competencia muy agresiva en precio y equipamiento” y una “expectativa creciente del cliente que requieren atención rápida, digital, disponibilidad inmediata y postventa impecable”.

Sin embargo, también identifica conveniencias claras.

“Vemos oportunidades de crecimiento donde Ford tiene una propuesta muy sólida y la fidelización por servicio; quien logra una postventa consistente gana mercado ‘por recomendación’, y ahí Tape Ruvicha tiene una ventaja clara si seguimos fortaleciendo procesos, stock y experiencia”, responde.

Con una estrategia centrada en respaldo, eficiencia y adaptación a la realidad paraguaya, la compañía apunta a consolidar su posicionamiento en un mercado competitivo, donde el servicio y la confianza se convierten en factores decisivos.