ABC Revista
01 de marzo de 2026 - 01:00

Hyundai Palisade, un SUV que marca una nueva era

La nueva Hyundai Palisade se destaca por su diseño imponente, con líneas robustas y una parrilla frontal que transmite sofisticación y presencia premium.
En una noche elegante y cuidadosamente ambientada, Hyundai presentó la nueva generación de la Palisade en el showroom de Automotor Plaza. Los invitados pudieron descubrir de primera mano un modelo que apunta a redefinir el segmento de los SUV premium de gran tamaño en el país.

Por ABC Color

Desde su llegada, el vehículo captó miradas por su presencia imponente. La estética renovada, con líneas más robustas y una parrilla frontal distintiva, proyecta carácter y sofisticación desde cualquier ángulo.

A esto se suman detalles de terminación de alto nivel e iluminación full LED, que refuerzan su identidad moderna y elegante dentro de su categoría.

Espacio, lujo y confort para toda la familia

La nueva Palisade desembarca en Paraguay en sus versiones Calligraphy y Limited, ambas con un equipamiento pensado para quienes priorizan confort y exclusividad.

Su interior, diseñado para 7 y 8 pasajeros, ofrece tres filas de asientos amplios, materiales de alta calidad y una experiencia de viaje que privilegia el bienestar a bordo.

Asientos con regulación eléctrica, climatización independiente y sistema de audio premium BOSE convierten cada trayecto en una experiencia placentera, mientras que el completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) refuerza la seguridad activa y pasiva para todos los ocupantes.

Automotor incorpora a su portafolio una propuesta que combina lujo, innovación y tecnología de última generación.
Potencia híbrida y desempeño refinado

Uno de los grandes diferenciales del modelo es su motorización híbrida, que entrega 330 caballos de potencia combinada.

Esta configuración permite una conducción suave, potente y eficiente, optimizando el consumo sin resignar rendimiento, un atributo relevante frente a los competidores del segmento premium.

Un lanzamiento a la altura del producto

La presentación estuvo marcada por una ambientación sobria y sofisticada, alineada al posicionamiento de alta gama del modelo.

El interior del Hyundai Palisade es para 7 y 8 pasajeros ofreciendo amplitud, materiales de alta calidad y tres filas de asientos pensadas para el máximo bienestar a bordo.
Los asistentes pudieron recorrer el vehículo en detalle, conocer sus innovaciones tecnológicas y agendar test drives en un entorno exclusivo que celebró la llegada de este nuevo referente en SUVs.

Con este lanzamiento, Automotor incorpora a su portafolio una propuesta que combina lujo, innovación y tecnología de última generación.

La nueva Palisade ya se encuentra disponible en los showrooms Hyundai del país, lista para quienes buscan una experiencia superior de conducción, confort y sofisticación en cada viaje.