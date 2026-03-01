Hyundai Palisade, un SUV que marca una nueva era

Desde su llegada, el vehículo captó miradas por su presencia imponente. La estética renovada, con líneas más robustas y una parrilla frontal distintiva, proyecta carácter y sofisticación desde cualquier ángulo.

A esto se suman detalles de terminación de alto nivel e iluminación full LED, que refuerzan su identidad moderna y elegante dentro de su categoría.

Espacio, lujo y confort para toda la familia

La nueva Palisade desembarca en Paraguay en sus versiones Calligraphy y Limited, ambas con un equipamiento pensado para quienes priorizan confort y exclusividad.

Su interior, diseñado para 7 y 8 pasajeros, ofrece tres filas de asientos amplios, materiales de alta calidad y una experiencia de viaje que privilegia el bienestar a bordo.

Asientos con regulación eléctrica, climatización independiente y sistema de audio premium BOSE convierten cada trayecto en una experiencia placentera, mientras que el completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) refuerza la seguridad activa y pasiva para todos los ocupantes.

Potencia híbrida y desempeño refinado

Uno de los grandes diferenciales del modelo es su motorización híbrida, que entrega 330 caballos de potencia combinada.

Esta configuración permite una conducción suave, potente y eficiente, optimizando el consumo sin resignar rendimiento, un atributo relevante frente a los competidores del segmento premium.

Un lanzamiento a la altura del producto

La presentación estuvo marcada por una ambientación sobria y sofisticada, alineada al posicionamiento de alta gama del modelo.

Los asistentes pudieron recorrer el vehículo en detalle, conocer sus innovaciones tecnológicas y agendar test drives en un entorno exclusivo que celebró la llegada de este nuevo referente en SUVs.

Con este lanzamiento, Automotor incorpora a su portafolio una propuesta que combina lujo, innovación y tecnología de última generación.

La nueva Palisade ya se encuentra disponible en los showrooms Hyundai del país, lista para quienes buscan una experiencia superior de conducción, confort y sofisticación en cada viaje.