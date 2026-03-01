Interpretar tendencias sin perder el rumbo es la visión automotriz de Vicar

“Nuestra propuesta parte de un principio muy claro: no seguimos tendencias, las interpretamos con responsabilidad para el mercado paraguayo”, afirmó Antonino Vázquez, jefe de marketing de Vicar, subrayando que la tecnología debe tener un impacto real en la vida del usuario.

Vázquez destacó que la innovación se enfoca en seguridad, conectividad y experiencia de conducción, integrando soluciones que optimicen el uso diario y no solo sumen equipamiento por estética.

En términos de operatividad, remarcó que el concepto va más allá del ahorro de combustible. “Es inteligencia aplicada al uso diario”, señaló, al referirse a motorizaciones optimizadas, mejor gestión del consumo y reducción de emisiones sin sacrificar desempeño.

Esta visión se conecta directamente con la movilidad sostenible, donde Vicar reconoce que Paraguay atraviesa una etapa de transición tecnológica.

“Avanzamos de manera progresiva con tecnologías híbridas como puente hacia una electrificación mayor, siempre alineados con la estrategia global de Honda, pero adaptados a la realidad local en infraestructura y demanda”, puntualizó.

A la hora de incorporar nuevos modelos al portafolio, la rigurosidad es importante. Según el ejecutivo, el primer filtro es la coherencia con los valores históricos de la marca: calidad, seguridad, confiabilidad y valor a largo plazo.

“No incorporamos productos que no puedan sostener esa promesa”, sostuvo. A esto se suma el análisis del comportamiento del consumidor paraguayo, considerando factores como el uso familiar, laboral, la versatilidad urbana y el costo total de propiedad.

“El precio de compra es solo una parte de la ecuación”, enfatizó.

Otro aspecto decisivo es la viabilidad operativa, desde la disponibilidad de repuestos hasta el soporte técnico y la capacitación especializada.

Para Vicar, traer un vehículo implica una responsabilidad sostenida en el tiempo. “Para nosotros, lanzar un modelo no es un evento comercial, es un compromiso a largo plazo con el cliente”, aseguró Vázquez.

La experiencia del cliente, desde el primer contacto hasta el servicio postventa, constituye uno de los principales diferenciales competitivos de la empresa.

“En Vicar no entendemos la venta como el cierre de una operación, sino como el inicio de una relación”, afirmó.

El asesoramiento profesional, los procesos financieros transparentes, el taller oficial, los técnicos certificados y el uso de repuestos originales forman parte de un ecosistema orientado a preservar la seguridad, el rendimiento y el valor de reventa del vehículo.

“La fidelización no se construye con promociones, se construye con consistencia”, agregó.

De cara al futuro, el principal desafío es la gran transformación de la industria automotriz. “Está viviendo uno de los cambios más profundos de su historia: electrificación, digitalización y nuevos competidores con estructuras de costos agresivas”, advirtió.

Sin embargo, también ve una oportunidad clara en un consumidor paraguayo cada vez más informado y exigente, que valora el respaldo y la trayectoria.

“Nuestra historia como representantes exclusivos de Honda desde 1976 nos da una base sólida para seguir creciendo”, concluyó.