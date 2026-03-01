Porsche acelera en Paraguay, del 911 clásico al futuro eléctrico de más de 1.000 caballos

Así lo explicó Jorge Puschkarevich, brand manager y gerente comercial de Porsche en Paraguay, al repasar la historia, el presente y las proyecciones de la firma en el mercado local.

Según detalló Puschkarevich, la representación oficial de la marca en el país se remonta a 1998, cuando Diesa inició operaciones con un único modelo en su portafolio: el legendario Porsche 911.

Posteriormente se incorporaron otros deportivos como el Porsche Boxster, ampliando la oferta hacia un público que buscaba prestaciones y tradición de marca.

Sin embargo, el verdadero despegue comercial llegó con la introducción de la SUV Porsche Cayenne, que marcó un punto de inflexión en el crecimiento de la firma en el país.

Con el paso del tiempo, la gama se consolidó con modelos estratégicos como el Porsche Macan y el Porsche Panamera, inicialmente en versiones a combustión, y posteriormente con la incorporación de tecnologías híbridas, especialmente en el Cayenne.

Electrificación y nuevos lanzamientos en 2026

La evolución tecnológica también alcanzó al mercado local con la llegada del Porsche Taycan, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, y más recientemente con el Macan en su versión eléctrica.

De cara a este año, el ejecutivo adelantó tres presentaciones que marcarán la agenda local: El nuevo Cayenne totalmente eléctrico, con cifras de rendimiento superiores a los 1.000 caballos y aceleraciones cercanas a los 2,6 segundos de 0 a 100 km/h; el renovado Porsche 911 Turbo S (generación 992.2) y la llegada, por primera vez al país, de un Porsche 911 GT3 Touring con paquete Touring.

Puschkarevich confirmó que la estrategia global contempla la continuidad de múltiples tecnologías. “Lo interesante y lo importante es que Porsche va a seguir produciendo autos a combustión, híbridos y también eléctricos”, refirió.

El cliente<b> </b>Porsche busca rendimiento, tradición y estilo de vida

En cuanto al perfil del consumidor local, el gerente comercial destacó que no existe un único tipo de cliente debido a la amplitud de la gama, aunque sí comparten motivaciones comunes.

“El cliente busca rendimientos de conducción deportiva, tradición de marca y mucha confiabilidad”, afirmó.

A nivel global, agregó, cerca del 20% de los clientes de la marca son mujeres, mientras que en Paraguay se observa un creciente interés ligado al estilo de vida prémium y a la experiencia integral de marca.

“Todos vienen a buscar el ADN de Porsche: conducción deportiva, buena performance, que frenen bien, que se manejen bien, que dé gusto manejar”, enfatizó.

Subrayó que en el segmento de lujo la confianza en el importador y el servicio de postventa resultan determinantes.

Actualmente, la marca cuenta con presencia en Asunción y en Ciudad del Este, con dos showrooms en el país.

En paralelo, la compañía avanza en un proyecto estratégico de infraestructura. “Estamos en un proceso de construcción de un nuevo showroom más grande y conectado con el taller, para tener ventas y postventa en un mismo espacio bajo un mismo techo”, indicó Puschkarevich sobre el futuro Porsche Center que se ubicará en Asunción, sobre la avenida República Argentina.

El crecimiento de la gama y la necesidad de optimizar la experiencia del cliente impulsan esta inversión, para brindar una mejor experiencia al cliente teniendo en cuenta el trato preferencial que otorgan desde el primer contacto.