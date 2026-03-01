ABC Revista
01 de marzo de 2026 - 01:00

Tecnología auto-recargable de Toyota, sin cables y sin límites en la movilidad

La tecnología híbrida auto-recargable de Toyota permite ahorrar hasta 40% en combustible, sin depender de enchufes ni modificar los hábitos de conducción tradicionales.MAPONTE

La movilidad en Paraguay está viviendo un cambio de paradigma liderado por una marca que lleva la innovación en su ADN. Con el lanzamiento del Toyota Prius en 1997, el primer vehículo híbrido producido en serie en el mundo, Toyota marcó el inicio de una era que hoy alcanza su máxima expresión en nuestro país.

Por ABC Color

“Este liderazgo histórico se traduce hoy en cifras contundentes: según los datos más recientes de la CADAM, el mercado de vehículos electrificados en Paraguay creció un 65,7%, y dentro de este auge, Toyota se consolida como la marca líder absoluta, ofreciendo el portafolio de híbridos más amplio y confiable del mercado local”, destacó Kimberli McCollumm, brand manager de Toyota.

Esta preferencia de los paraguayos no es casualidad, sino el respaldo a casi tres décadas de ingeniería perfeccionada que hoy domina las calles del país.

Ese dominio global, respaldado por más de 20 millones de unidades electrificadas vendidas en todo el planeta, permite que bajo el sello de Toyotoshi S.A., el usuario local acceda a una gama sin precedentes.

Con el respaldo global de más de 20 millones de unidades electrificadas vendidas, Toyota consolida casi tres décadas de desarrollo en tecnología híbrida.

“Hoy Toyota es la única marca en Paraguay capaz de ofrecer una solución híbrida para cada necesidad, desde el elegante Corolla Sedán, ideal para la ciudad, hasta la agilidad del Yaris Cross Híbrido”, detalló la brand manager.

“Para las familias que buscan versatilidad, el Corolla Cross Híbrido se ha convertido en un referente de ventas, mientras que la RAV4 Híbrida representa la máxima sofisticación y potencia para quienes exigen tracción integral y robustez en cualquier terreno”, agregó.

La clave del éxito de Toyota en Paraguay reside en su tecnología híbrida auto-recargable.

En un entorno donde la autonomía es fundamental, estos vehículos ofrecen la libertad de no depender de cables ni estaciones de carga, recuperando energía de forma inteligente durante la conducción y el frenado.

Toyota lidera el mercado de electrificados en Paraguay, en un contexto donde el segmento creció 65,7%, según datos de CADAM.

Esto se traduce en un ahorro real de hasta el 40% en el consumo de combustible, una conducción silenciosa y una reducción significativa de emisiones, sin alterar los hábitos de manejo tradicionales.

“Al elegir un Toyota, el conductor paraguayo no solo opta por el portafolio más extenso de híbridos en el mercado, sino por una tecnología probada que garantiza durabilidad y el mejor valor de reventa, impulsando una movilidad más limpia y eficiente para el futuro del país”, indicó valorando lo que la marca ofrece en nuestro país.