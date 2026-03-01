Tecnología auto-recargable de Toyota, sin cables y sin límites en la movilidad

“Este liderazgo histórico se traduce hoy en cifras contundentes: según los datos más recientes de la CADAM, el mercado de vehículos electrificados en Paraguay creció un 65,7%, y dentro de este auge, Toyota se consolida como la marca líder absoluta, ofreciendo el portafolio de híbridos más amplio y confiable del mercado local”, destacó Kimberli McCollumm, brand manager de Toyota.

Esta preferencia de los paraguayos no es casualidad, sino el respaldo a casi tres décadas de ingeniería perfeccionada que hoy domina las calles del país.

Ese dominio global, respaldado por más de 20 millones de unidades electrificadas vendidas en todo el planeta, permite que bajo el sello de Toyotoshi S.A., el usuario local acceda a una gama sin precedentes.

“Hoy Toyota es la única marca en Paraguay capaz de ofrecer una solución híbrida para cada necesidad, desde el elegante Corolla Sedán, ideal para la ciudad, hasta la agilidad del Yaris Cross Híbrido”, detalló la brand manager.

“Para las familias que buscan versatilidad, el Corolla Cross Híbrido se ha convertido en un referente de ventas, mientras que la RAV4 Híbrida representa la máxima sofisticación y potencia para quienes exigen tracción integral y robustez en cualquier terreno”, agregó.

La clave del éxito de Toyota en Paraguay reside en su tecnología híbrida auto-recargable.

En un entorno donde la autonomía es fundamental, estos vehículos ofrecen la libertad de no depender de cables ni estaciones de carga, recuperando energía de forma inteligente durante la conducción y el frenado.

Esto se traduce en un ahorro real de hasta el 40% en el consumo de combustible, una conducción silenciosa y una reducción significativa de emisiones, sin alterar los hábitos de manejo tradicionales.

“Al elegir un Toyota, el conductor paraguayo no solo opta por el portafolio más extenso de híbridos en el mercado, sino por una tecnología probada que garantiza durabilidad y el mejor valor de reventa, impulsando una movilidad más limpia y eficiente para el futuro del país”, indicó valorando lo que la marca ofrece en nuestro país.