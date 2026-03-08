Rellenos gourmet para empanadas: dos combinaciones disruptivas

Cómo hacer un relleno de pera y gorgonzola
Relleno de pera y gorgonzola
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 peras maduras
- 150 gramos de queso gorgonzola
- 60 gramos de nueces
- 10 mililitros de jugo de limón
- 15 gramos de manteca
- 1 gramos de pimienta negra
- 1 gramos de sal
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar las peras.
- Pelar las peras y cortar en cubos pequeños.
- Calentar la manteca en una sartén a fuego medio.
- Saltear las peras durante 5 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
- Añadir el jugo de limón y cocinar 2 minutos más.
- Retirar del fuego y dejar entibiar 5 minutos.
- Picar las nueces en trozos medianos.
- Desmenuzar el queso gorgonzola.
- Mezclar las peras con las nueces y el queso gorgonzola hasta integrar.
- Salpimentar y mezclar nuevamente.
- Enfriar el relleno 20 minutos antes de usar para empanadas.