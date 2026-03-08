ABC Revista
Rellenos gourmet para empanadas: dos combinaciones disruptivas

Empanadas al horno.
Empanadas.Miriam2009

¿Harto de comer las mismas empanadas siempre? Te mostramos tres recetas de rellenos diferentes, sabrosos, para paladares exigentes.

Cómo hacer un relleno de pera y gorgonzola

Pera, queso y nueves.
Relleno de pera y gorgonzola

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 peras maduras
  • 150 gramos de queso gorgonzola
  • 60 gramos de nueces
  • 10 mililitros de jugo de limón
  • 15 gramos de manteca
  • 1 gramos de pimienta negra
  • 1 gramos de sal

Elaboración paso a paso

  1. Lavar y secar las peras.
  2. Pelar las peras y cortar en cubos pequeños.
  3. Calentar la manteca en una sartén a fuego medio.
  4. Saltear las peras durante 5 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
  5. Añadir el jugo de limón y cocinar 2 minutos más.
  6. Retirar del fuego y dejar entibiar 5 minutos.
  7. Picar las nueces en trozos medianos.
  8. Desmenuzar el queso gorgonzola.
  9. Mezclar las peras con las nueces y el queso gorgonzola hasta integrar.
  10. Salpimentar y mezclar nuevamente.
  11. Enfriar el relleno 20 minutos antes de usar para empanadas.

Cómo hacer relleno de piña grillada, panceta crocante y provolone ahumado

Queso Provolone.
Relleno de piña grillada, panceta crocante y provolone ahumado

Ingredientes

  • 300 gramos de piña
  • 150 gramos de panceta
  • 200 gramos de provolone ahumado
  • 1 cebolla
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 10 gramos de azúcar
  • 15 mililitros de vinagre de manzana
  • 2 gramos de sal
  • 1 gramo de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Cortar la piña en cubos de 1 centímetro.
  2. Cortar la panceta en cubos pequeños.
  3. Cortar la cebolla en brunoise.
  4. Rallar el provolone ahumado o cortarlo en cubos pequeños.
  5. Calentar una sartén a fuego medio y dorar la panceta hasta que quede crocante.
  6. Retirar la panceta y reservarla, dejando 15 mililitros de la grasa en la sartén.
  7. Agregar la cebolla y saltear hasta que quede transparente.
  8. Incorporar la piña y cocinar a fuego medio-alto hasta que tome color y se evapore parte del jugo.
  9. Añadir 10 gramos de azúcar y cocinar 1 minuto para caramelizar.
  10. Sumar 15 mililitros de vinagre de manzana, mezclar y cocinar 1 minuto.
  11. Salpimentar con 2 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra.
  12. Apagar el fuego y dejar entibiar 10 minutos.
  13. Integrar la panceta crocante con la preparación de piña y cebolla.
  14. Agregar el provolone ahumado y mezclar suavemente.
  15. Enfriar el relleno 30 minutos antes de usarlo para empanadas.