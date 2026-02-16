Cómo hacer un pollo al ajillo español de la manera más fácil

Cómo hacer un pollo al ajillo español
Pollo al ajillo
- Plato: Plato principal
- Receta: española
Ingredientes
- 1500 gramos de pollo troceado
- 8 unidades de ajo
- 60 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 150 mililitros de vino blanco
- 100 mililitros de caldo de pollo
- 10 gramos de perejil fresco
- 10 gramos de sal fina
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 2 unidades de hoja de laurel
Elaboración paso a paso
- Limpiar el pollo y secar con papel de cocina.
- Salpimentar el pollo con la sal fina y la pimienta negra molida.
- Pelar los ajos y aplastarlos ligeramente con la parte plana de un cuchillo.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Dorar el pollo por todos sus lados hasta que esté bien tostado.
- Añadir los ajos y las hojas de laurel a la sartén y sofreír hasta que los ajos se doren ligeramente.
- Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante 3 minutos a fuego medio.
- Incorporar el caldo de pollo y bajar el fuego a medio-bajo.
- Tapar la sartén y cocinar durante 20 minutos, girando los trozos de pollo a mitad de cocción.
- Picar el perejil fresco y espolvorear sobre el pollo justo antes de servir.