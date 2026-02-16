Gastronomía

Cómo hacer un pollo al ajillo español de la manera más fácil

El pollo al ajillo, un clásico español, combina sabor y simplicidad. Con ingredientes frescos y un método efectivo, este plato promete carne jugosa y llena de aroma. Descubrí cómo preparar esta delicia en casa, sin complicaciones.

Por ABC Color
16 de febrero de 2026 - 06:00
Pollo al ajillo.
Pollo al ajillo.Liudmyla Chuhunova

Pollo al ajillo

  • Plato: Plato principal
  • Receta: española

Ingredientes

  • 1500 gramos de pollo troceado
  • 8 unidades de ajo
  • 60 mililitros de aceite de oliva virgen extra
  • 150 mililitros de vino blanco
  • 100 mililitros de caldo de pollo
  • 10 gramos de perejil fresco
  • 10 gramos de sal fina
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 2 unidades de hoja de laurel

Elaboración paso a paso

  1. Limpiar el pollo y secar con papel de cocina.
  2. Salpimentar el pollo con la sal fina y la pimienta negra molida.
  3. Pelar los ajos y aplastarlos ligeramente con la parte plana de un cuchillo.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  5. Dorar el pollo por todos sus lados hasta que esté bien tostado.
  6. Añadir los ajos y las hojas de laurel a la sartén y sofreír hasta que los ajos se doren ligeramente.
  7. Verter el vino blanco y dejar evaporar el alcohol durante 3 minutos a fuego medio.
  8. Incorporar el caldo de pollo y bajar el fuego a medio-bajo.
  9. Tapar la sartén y cocinar durante 20 minutos, girando los trozos de pollo a mitad de cocción.
  10. Picar el perejil fresco y espolvorear sobre el pollo justo antes de servir.