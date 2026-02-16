Gastronomía

Mega-albóndigas en salsa: una receta base, tres formas distintas de acompañarlas

Te mostramos cómo preparar albóndigas gigantes y tres formas diferentes de consumirlas.

16 de febrero de 2026 - 11:00
Albóndigas.
Albóndigas.

Cómo hacer mega-albóndigas

Mega-albóndigas

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 500 gramos de carne picada de ternera
  • 300 gramos de carne picada de cerdo
  • 80 gramos de pan rallado
  • 120 mililitros de leche
  • 1 huevo
  • 60 gramos de queso parmesano rallado
  • 10 gramos de perejil fresco picado
  • 16 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 800 gramos de tomate triturado
  • 30 gramos de concentrado de tomate
  • 200 mililitros de caldo de carne
  • 5 gramos de orégano seco
  • 2 gramos de hojuelas de chile
  • 10 gramos de azúcar
  • 15 mililitros de vinagre de vino tinto
  • 3500 mililitros de agua
  • 300 gramos de espaguetis
  • 250 gramos de arroz basmati
  • 4 unidades de pan de sándwich
  • 200 gramos de mozzarella
  • 40 gramos de rúcula

Elaboración paso a paso

  1. Remojar el pan rallado en la leche durante 5 minutos.
  2. Mezclar la carne picada de ternera, la carne picada de cerdo, el pan remojado, el huevo, el queso parmesano, el perejil, 8 gramos de sal y la pimienta negra hasta integrar.
  3. Formar 8 mega-albóndigas con la mezcla.
  4. Calentar el aceite de oliva en una cazuela amplia y dorar las 8 mega-albóndigas durante 6 minutos, girándolas para que tomen color por todos lados.
  5. Retirar las mega-albóndigas a un plato y reservar.
  6. Picar la cebolla y sofreírla en la misma cazuela durante 5 minutos.
  7. Picar los dientes de ajo y añadirlos a la cazuela durante 1 minuto.
  8. Incorporar el tomate triturado, el concentrado de tomate, el caldo de carne, el orégano, las hojuelas de chile, el azúcar, el vinagre y 4 gramos de sal, y llevar a ebullición.
  9. Devolver las mega-albóndigas a la cazuela, bajar el fuego, tapar y cocinar durante 25 minutos.
  10. Para una primera versión hervir 2500 mililitros de agua con 2 gramos de sal y cocer los espaguetis durante 10 minutos. Escurrir los espaguetis y mezclarlos con parte de la salsa, y servir con mega-albóndigas por encima.
  11. Otra forma de consumir las albóndigas: lavar el arroz basmati y cocerlo con 1000 mililitros de agua y 2 gramos de sal durante 12 minutos. Reposar el arroz durante 5 minutos y servirlo con mega-albóndigas y salsa por encima.
  12. Por último, otra idea es abrir el pan de sándwich y tostarlo ligeramente. Cortar 2 mega-albóndigas en mitades y colocarlas sobre rebanadas del pan con salsa. Repartir la mozzarella sobre las mega-albóndigas y calentar hasta que se funda. Añadir la rúcula, cerrar los sándwiches y servir.

