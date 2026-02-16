Mega-albóndigas en salsa: una receta base, tres formas distintas de acompañarlas

Cómo hacer mega-albóndigas
Mega-albóndigas
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 500 gramos de carne picada de ternera
- 300 gramos de carne picada de cerdo
- 80 gramos de pan rallado
- 120 mililitros de leche
- 1 huevo
- 60 gramos de queso parmesano rallado
- 10 gramos de perejil fresco picado
- 16 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 800 gramos de tomate triturado
- 30 gramos de concentrado de tomate
- 200 mililitros de caldo de carne
- 5 gramos de orégano seco
- 2 gramos de hojuelas de chile
- 10 gramos de azúcar
- 15 mililitros de vinagre de vino tinto
- 3500 mililitros de agua
- 300 gramos de espaguetis
- 250 gramos de arroz basmati
- 4 unidades de pan de sándwich
- 200 gramos de mozzarella
- 40 gramos de rúcula
Elaboración paso a paso
- Remojar el pan rallado en la leche durante 5 minutos.
- Mezclar la carne picada de ternera, la carne picada de cerdo, el pan remojado, el huevo, el queso parmesano, el perejil, 8 gramos de sal y la pimienta negra hasta integrar.
- Formar 8 mega-albóndigas con la mezcla.
- Calentar el aceite de oliva en una cazuela amplia y dorar las 8 mega-albóndigas durante 6 minutos, girándolas para que tomen color por todos lados.
- Retirar las mega-albóndigas a un plato y reservar.
- Picar la cebolla y sofreírla en la misma cazuela durante 5 minutos.
- Picar los dientes de ajo y añadirlos a la cazuela durante 1 minuto.
- Incorporar el tomate triturado, el concentrado de tomate, el caldo de carne, el orégano, las hojuelas de chile, el azúcar, el vinagre y 4 gramos de sal, y llevar a ebullición.
- Devolver las mega-albóndigas a la cazuela, bajar el fuego, tapar y cocinar durante 25 minutos.
- Para una primera versión hervir 2500 mililitros de agua con 2 gramos de sal y cocer los espaguetis durante 10 minutos. Escurrir los espaguetis y mezclarlos con parte de la salsa, y servir con mega-albóndigas por encima.
- Otra forma de consumir las albóndigas: lavar el arroz basmati y cocerlo con 1000 mililitros de agua y 2 gramos de sal durante 12 minutos. Reposar el arroz durante 5 minutos y servirlo con mega-albóndigas y salsa por encima.
- Por último, otra idea es abrir el pan de sándwich y tostarlo ligeramente. Cortar 2 mega-albóndigas en mitades y colocarlas sobre rebanadas del pan con salsa. Repartir la mozzarella sobre las mega-albóndigas y calentar hasta que se funda. Añadir la rúcula, cerrar los sándwiches y servir.