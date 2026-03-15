Vol-au-vents caseros: aprendé a hacer las canastas de hojaldre más top

Cómo hacer vol-au-vents de hojaldre
Vol-au-vent
Ingredientes
- 500 gramos de masa de hojaldre
- 30 gramos de harina de trigo
- 1 huevo
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °c.
- Espolvorear 30 gramos de harina de trigo sobre la superficie de trabajo.
- Estirar 500 gramos de masa de hojaldre hasta un grosor aproximado de 3 milímetros.
- Cortar discos con un cortapastas de 6 centímetros y colocarlos en una bandeja de horno.
- Cortar discos con un cortapastas de 4 centímetros y recortar el centro de la mitad de los discos para formar aros.
- Pincelar los discos enteros con 1 huevo batido.
- Colocar 1 aro encima de cada disco pincelado y presionar ligeramente para adherir sin aplastar los bordes.
- Pincelar la parte superior de los aros con huevo batido evitando que gotee por los laterales.
- Pinchar el centro de los vol-au-vents con un tenedor para controlar el levado.
- Hornear 15 minutos a 200 °c y bajar a 180 °c para hornear 5 minutos más.
- Sacar del horno y dejar enfriar 10 minutos sobre una rejilla.
- Retirar la tapa interior con cuidado para crear el hueco para el relleno.