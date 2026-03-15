15 de marzo de 2026 - 01:00

Vol-au-vents caseros: aprendé a hacer las canastas de hojaldre más top

Vol-au-vent.
Vol-au-vent.

Aprendé a hacer vol-au-vents de hojaldre con distintos rellenos. Seguí estas recetas para un resultado óptimo.

Cómo hacer vol-au-vents de hojaldre

Vol-au-vent

Ingredientes

  • 500 gramos de masa de hojaldre
  • 30 gramos de harina de trigo
  • 1 huevo

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °c.
  2. Espolvorear 30 gramos de harina de trigo sobre la superficie de trabajo.
  3. Estirar 500 gramos de masa de hojaldre hasta un grosor aproximado de 3 milímetros.
  4. Cortar discos con un cortapastas de 6 centímetros y colocarlos en una bandeja de horno.
  5. Cortar discos con un cortapastas de 4 centímetros y recortar el centro de la mitad de los discos para formar aros.
  6. Pincelar los discos enteros con 1 huevo batido.
  7. Colocar 1 aro encima de cada disco pincelado y presionar ligeramente para adherir sin aplastar los bordes.
  8. Pincelar la parte superior de los aros con huevo batido evitando que gotee por los laterales.
  9. Pinchar el centro de los vol-au-vents con un tenedor para controlar el levado.
  10. Hornear 15 minutos a 200 °c y bajar a 180 °c para hornear 5 minutos más.
  11. Sacar del horno y dejar enfriar 10 minutos sobre una rejilla.
  12. Retirar la tapa interior con cuidado para crear el hueco para el relleno.

Cómo hacer vol-au-vent relleno de pollo

Vol-au-vent.
Vol-au-vent.

Vol-au-vent relleno de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 8 vol-au-vent de hojaldre
  • 400 gramos de pechuga de pollo
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 150 gramos de cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 200 mililitros de caldo de pollo
  • 200 mililitros de nata para cocinar
  • 30 gramos de harina de trigo
  • 2 gramos de nuez moscada
  • 3 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 2 huevos
  • 200 gramos de carne de ternera para estofado
  • 200 gramos de tomate triturado
  • 200 mililitros de caldo de carne
  • 100 mililitros de vino tinto
  • 1 hoja de laurel
  • 3 gramos de pimentón dulce
  • 10 gramos de manteca
  • 200 gramos de espinacas frescas
  • 100 gramos de queso feta

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos, enfriar, pelar y picar.
  2. Cortar el pollo en dados pequeños.
  3. Picar la cebolla y el ajo.
  4. Calentar 15 mililitros de aceite de oliva en una sartén y pochar 100 gramos de cebolla y el ajo durante 5 minutos.
  5. Añadir el pollo, salpimentar con 2 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra y saltear durante 6 minutos.
  6. Incorporar 30 gramos de harina de trigo y remover durante 1 minuto.
  7. Verter 200 mililitros de caldo de pollo y 200 mililitros de nata para cocinar, añadir 2 gramos de nuez moscada y cocinar a fuego medio durante 6 minutos hasta espesar.
  8. Mezclar el pollo cremoso con los huevos picados y reservar.
  9. Cortar la carne de ternera para estofado en dados.
  10. Calentar 15 mililitros de aceite de oliva en una cazuela y dorar la carne durante 5 minutos.
  11. Añadir los 50 gramos de cebolla restantes picados y cocinar durante 4 minutos.
  12. Incorporar 200 gramos de tomate triturado, 200 mililitros de caldo de carne, 100 mililitros de vino tinto, 1 hoja de laurel, 3 gramos de pimentón dulce, 1 gramo de sal y 1 gramo de pimienta negra y cocer a fuego bajo durante 45 minutos hasta que la carne quede tierna y la salsa reduzca.
  13. Retirar la hoja de laurel y reservar el estofado.
  14. Calentar 10 gramos de manteca en una sartén y saltear 200 gramos de espinacas durante 3 minutos.
  15. Desmenuzar 100 gramos de queso feta e incorporarlo a las espinacas, mezclar y retirar del fuego.
  16. Calentar los vol-au-vent en el horno a 180 °C durante 5 minutos.
  17. Rellenar los vol-au-vent con el pollo cremoso con huevos. Cubrir cada vol-au-vent con 1 cucharada del estofado de carne. Coronar con las espinacas con queso feta y servir.

Cómo hacer vol-au-vent relleno de papa y tocino

Vol-au-vent.
Vol-au-vent.

Vol-au-vent relleno de papa y tocino

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de papa
  • 120 gramos de tocino
  • 60 gramos de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 30 gramos de manteca
  • 120 mililitros de crema de leche
  • 30 gramos de queso parmesano rallado
  • 2 gramos de sal
  • 1 gramo de pimienta negra
  • 5 gramos de perejil

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar la papa en cubos de 2 centímetros.
  2. Hervir la papa en agua con 1 gramo de sal durante 12 a 15 minutos.
  3. Escurrir la papa y aplastar hasta obtener un puré.
  4. Cortar el tocino en tiras finas.
  5. Picar la cebolla en cubos pequeños.
  6. Picar el diente de ajo finamente.
  7. Dorar el tocino en una sartén a fuego medio durante 6 a 8 minutos.
  8. Retirar el tocino y reservar 1 cucharada de la grasa en la sartén.
  9. Sofreír la cebolla en la misma sartén durante 3 a 4 minutos.
  10. Agregar el ajo y cocinar durante 1 minuto.
  11. Incorporar la manteca y derretir durante 30 segundos.
  12. Añadir la crema de leche y cocinar a fuego bajo durante 2 a 3 minutos.
  13. Integrar el queso parmesano y mezclar hasta fundir.
  14. Mezclar el puré de papa con la crema y la mezcla de cebolla y ajo hasta homogeneizar.
  15. Agregar el tocino y mezclar.
  16. Sazonar con 1 gramo de sal y 1 gramo de pimienta negra.
  17. Picar el perejil y añadir.
  18. Enfriar el relleno durante 10 minutos antes de usar.