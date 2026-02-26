Cómo lograr un pollo crocante en pocos pasos

Cómo hacer pollo crocante
Pollo crocante
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 ½ taza de copos de maíz sin azúcar
- 50 gramos de queso rallado
- 3 cebollitas de verdeo
- 2 huevos
- 6 presas de pollo
- Sal y pimienta
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Retirar la piel de las presas de pollo elegidas (muslitos, patitas, alitas o pechugas).
- Picar las cebollitas de verdeo. Triturar los copos de maíz y mezclarlos con el queso rallado y las cebollitas de verdeo picadas.
- En un bol aparte, batir los huevos apenas para romper el ligue. Salpimentar a gusto.
- Pasar las presas de pollo primero por los copos, luego por el huevo y nuevamente por los copos.
- Ubicarlos en una fuente para horno humedecida con rocío vegetal. Rociar por encima con más aceite en espray.
- Llevar a horno precalentado a temperatura moderada (180 ºC) y cocinar por 15 minutos de cada lado.