Gastronomía

Cómo lograr un pollo crocante en pocos pasos

Con la técnica adecuada e ingredientes clave, preparar este pollo crujiente en casa es más fácil de lo que parece. Descubrí los secretos de una piel crocante y sabor irresistible.

Por ABC Color
06 de enero de 2023 - 15:19
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pollo crocante.
Pollo crocante.Shutterstock

Cómo hacer pollo crocante

Lea más: Cómo hacer un pollo al ajillo español de la manera más fácil

Pollo crocante

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 ½ taza de copos de maíz sin azúcar
  • 50 gramos de queso rallado
  • 3 cebollitas de verdeo
  • 2 huevos
  • 6 presas de pollo
  • Sal y pimienta
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Retirar la piel de las presas de pollo elegidas (muslitos, patitas, alitas o pechugas).
  2. Picar las cebollitas de verdeo. Triturar los copos de maíz y mezclarlos con el queso rallado y las cebollitas de verdeo picadas.
  3. En un bol aparte, batir los huevos apenas para romper el ligue. Salpimentar a gusto.
  4. Pasar las presas de pollo primero por los copos, luego por el huevo y nuevamente por los copos.
  5. Ubicarlos en una fuente para horno humedecida con rocío vegetal. Rociar por encima con más aceite en espray.
  6. Llevar a horno precalentado a temperatura moderada (180 ºC) y cocinar por 15 minutos de cada lado.