La ciencia detrás del resultado

En DERMADUE, clínica especializada en dermatología clínica, quirúrgica y estética, esa elección forma parte de su identidad institucional. No responde a tendencias ni a modas del mercado, sino a un criterio médico claro: trabajar con tecnologías originales, patentadas y respaldadas por estudios clínicos publicados.

En un contexto donde proliferan dispositivos que prometen efectos similares, la clínica incorporó plataformas desarrolladas por BTL Aesthetics, una compañía europea con más de tres décadas de investigación en ingeniería médica.

Más allá del nombre del tratamiento

Innovaciones patentadas como la “estimulación electromagnética focalizada de alta intensidad” (HIFEM+) o la “radiofrecuencia monopolar con control de impedancia” implican plataformas propias, parámetros energéticos específicos y protocolos clínicamente evaluados. Los dispositivos de BTL cuentan además con certificaciones internacionales como FDA y marcado CE, que garantizan estándares estrictos de seguridad y control.

“Trabajar con tecnologías originales significa comprender qué ocurre en cada capa del tejido y poder ofrecer resultados medibles y reproducibles”, explica la Dra. Rocío Marecos, directora médica de DERMADUE.

Un nuevo paradigma: trabajar por capas

Bajo una mirada estructural, DERMADUE adoptó un enfoque por niveles que permite intervenir cada capa con una tecnología específica, respetando la anatomía y los tiempos naturales del tejido. Con EXION, la clínica trabaja la calidad de la piel desde su base biológica. La plataforma combina radiofrecuencia monopolar, ultrasonido dirigido y microagujas desarrolladas con inteligencia artificial, que entregan automáticamente la energía necesaria según las características del tejido tratado.

Los estudios clínicos demuestran un aumento significativo de colágeno, elastina y ácido hialurónico propio del organismo tras protocolos completos de tratamientos. Estas mejoras han sido confirmadas mediante evaluaciones microscópicas y mediciones objetivas que evidencian cambios estructurales reales en la piel.

El objetivo no es generar un efecto inmediato y superficial, sino activar procesos regenerativos propios del tejido, promoviendo una mejora progresiva en firmeza, hidratación y textura.

El músculo como base del rejuvenecimiento facial

Con EMFACE se trabaja simultáneamente piel y músculos elevadores del rostro mediante la combinación sincronizada de radiofrecuencia y estimulación electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFES). El músculo cumple un rol estructural clave: cuando se debilita, la piel pierde sostén. Al fortalecer esa base, el resultado no depende únicamente de tensar la superficie, sino de recuperar soporte interno. Este enfoque permite hablar de lifting sin cirugía desde una perspectiva funcional y no meramente cosmética.

Composición corporal con evidencia objetiva

En el cuerpo, EMSCULPT NEO combina tecnologías, HIFEM+ con radiofrecuencia sincronizada en un único aplicador, permitiendo actuar de manera simultánea sobre músculo y grasa. Los estudios clínicos publicados reportan, en promedio, un incremento al 25% de la masa muscular y una reducción aproximada del 30% de la grasa subcutánea tras protocolos completos de tratamiento, resultados medidos mediante evaluaciones objetivas.

Hoy el músculo es considerado un órgano clave en la longevidad por su rol metabólico y estructural. En la conversación actual sobre envejecimiento saludable, dejó de ser un atributo físico para convertirse en un indicador de salud a largo plazo.

“Cuando estimulamos el músculo de manera profunda y controlada, no trabajamos solo estética: estamos mejorando su calidad y función”, explica la Dra. Rocío Marecos.

Preservar y fortalecer el músculo comienza a entenderse no como un lujo estético, sino como una inversión en el tiempo.

Cada tecnología cumple un rol dentro de un protocolo personalizado. No se trata de sumar equipos, sino de indicar lo correcto en el momento adecuado, trabajando cada capa con respaldo científico y criterio clínico.

Respaldo internacional y regulación local

Las plataformas incorporadas por DERMADUE fueron desarrolladas por BTL Aesthetics, compañía europea con más de 30 años de trayectoria en investigación médica y presencia directa en más de 90 países.

En Paraguay, todos los equipos cuentan con registro sanitario expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), requisito fundamental e indispensable para su utilización clínica. Además, la firma opera con soporte técnico local y formación continua para profesionales de la salud.

“Contar con certificaciones internacionales y con los registros regulatorios vigentes, no es un detalle administrativo, sino una garantía de seguridad para el paciente”, señala Hugo Riveros, gerente comercial de la línea en BTL Estética Py.

Una decisión que define el resultado

La incorporación de estas plataformas no es una acción puntual, sino una decisión estratégica: trabajar únicamente con tecnologías originales patentadas y con certificaciones regulatorias vigentes en el país.

“En DERMADUE priorizamos tratamientos basados en evidencia científica. No buscamos soluciones rápidas ni resultados artificiales, sino acompañar a cada paciente con una mirada médica integral y personalizada”, destaca la Dra. Marecos.

En medicina estética, el verdadero diferencial no siempre es lo que se ve. Es la ciencia que lo respalda.

Sepa más

DERMADUE

Clínica especializada en dermatología clínica, quirúrgica y estética

Asunción, Paraguay

Instagram: @dermadue.py