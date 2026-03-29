Agenda cultural y artística del 29 de marzo al 4 de abril de 2026

DOMINGO 29

Teatro / El telar de la memoria

Una historia sobre la mujer paraguaya, la guerra y la resiliencia, El telar de la memoria, de Rodney Acosta, llega al Auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural Manzana de la Rivera de mano de la compañía Actor Arte Producciones.

La cita es a las 20:00. Más informaciones: @manzanadelarivera.asu @culturaasu y reservas al (0991) 230 693 (cupos limitados).

La fuerza de los ángeles / Exposición temporaria

Desde el martes 24 está habilitada la muestra La fuerza de los ángeles, una exposición temporaria en el Museo de Arte Sacro que se puede visitar de 9:00 a 18:00 toda esta semana, inclusive en Domingo de Pascua.

Se trata de “una de las iconografías más interesantes dentro del arte cristiano, que es la representación de los seres espirituales que comúnmente llamamos ángeles”.

Queda en Manuel Domínguez esquina Paraguarí. Más informaciones : @artesacromuseo

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Funday / Tarde de arte en familia

Ofrecido por: Club Touch!

Hora: 15:00

Lugar: Club Touch!

Informaciones: ticketea.com.py

Teatro / Nunca estuve en Dublín

Ofrecido por: Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran y Nicole Gubetich

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

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Teatro / Subacuática

Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo

Hora: 19:30

Lugar: Escuela de Educación Física de las fuerzas Armadas

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 4

Concierto / Paraguay Music Fest

Ofrecido por: Japiaguar, Los Verduleros, Parner, Frank

Hora: 22:00

Lugar: Distrito 89, San Ignacio, Misiones

Informaciones: ticketea.com.py

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Concierto / Zezé di Camargo y Luciano

Ofrecido por: Zezé di Camargo y Luciano

Hora: 21:00

Lugar: Predio de la Expo Amambay (Pedro Juan Caballero)

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto/ Guerreras K-pop Doradas

Ofrecido por: Las Guerreras Doradas del K-pop

Hora: 17:30

Lugar: Salón Auditorio Mariscal Francisco Solano lópez (Encarnación)

Informaciones: ticketea.com.py