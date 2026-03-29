Agenda cultural y artística del 29 de marzo al 4 de abril de 2026

DOMINGO 29
Teatro / El telar de la memoria
Una historia sobre la mujer paraguaya, la guerra y la resiliencia, El telar de la memoria, de Rodney Acosta, llega al Auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural Manzana de la Rivera de mano de la compañía Actor Arte Producciones.
La cita es a las 20:00. Más informaciones: @manzanadelarivera.asu @culturaasu y reservas al (0991) 230 693 (cupos limitados).
La fuerza de los ángeles / Exposición temporaria
Desde el martes 24 está habilitada la muestra La fuerza de los ángeles, una exposición temporaria en el Museo de Arte Sacro que se puede visitar de 9:00 a 18:00 toda esta semana, inclusive en Domingo de Pascua.
Se trata de “una de las iconografías más interesantes dentro del arte cristiano, que es la representación de los seres espirituales que comúnmente llamamos ángeles”.
Queda en Manuel Domínguez esquina Paraguarí. Más informaciones : @artesacromuseo
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Funday / Tarde de arte en familia
Ofrecido por: Club Touch!
Hora: 15:00
Lugar: Club Touch!
Informaciones: ticketea.com.py
Teatro / Nunca estuve en Dublín
Ofrecido por: Silvio Rodas, Regina Bachero, Fran y Nicole Gubetich
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
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Teatro / Subacuática
Ofrecido por: Lali González, Andrea Quattrocchi, Ato Gómez y Guada Lobo
Hora: 19:30
Lugar: Escuela de Educación Física de las fuerzas Armadas
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 4
Concierto / Paraguay Music Fest
Ofrecido por: Japiaguar, Los Verduleros, Parner, Frank
Hora: 22:00
Lugar: Distrito 89, San Ignacio, Misiones
Informaciones: ticketea.com.py
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Concierto / Zezé di Camargo y Luciano
Ofrecido por: Zezé di Camargo y Luciano
Hora: 21:00
Lugar: Predio de la Expo Amambay (Pedro Juan Caballero)
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto/ Guerreras K-pop Doradas
Ofrecido por: Las Guerreras Doradas del K-pop
Hora: 17:30
Lugar: Salón Auditorio Mariscal Francisco Solano lópez (Encarnación)
Informaciones: ticketea.com.py