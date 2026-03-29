Desafíos urgentes en acceso y derechos

“Hoy, el principal desafío sigue siendo la descentralización de los servicios”, explica Diana Villalba, presidenta de TEA Paraguay, quien pone el foco en uno de los principales problemas estructurales: el acceso desigual a servicios en el país.

Mientras en Asunción y el departamento Central existen opciones -aunque con largas listas de espera en el sistema público-, en el interior la realidad es mucho más compleja.

“Las familias luchan por conseguir un diagnóstico temprano y terapias básicas”, lamenta.

A esto se suma otro punto crítico: la implementación efectiva de la Ley 6103/2018, que establece un programa nacional de atención integral para personas con Trastorno del Espectro Autista.

Un avance clave: la visibilidad

A pesar de estas dificultades, el país ha dado pasos importantes. Para Villalba, el mayor logro ha sido romper el silencio. “El autismo ya no es un tema ‘invisible’”, revela.

Desde la organización, el trabajo sostenido durante siete años permitió cambiar la percepción social del diagnóstico.

“Hemos logrado que el diagnóstico ya no sea visto solo como una carga, sino como el punto de partida para una vida con apoyos”, alude.

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una de las iniciativas más visibles es la campaña “Iluminemos de azul nuestro Paraguay”.

El objetivo es generar preguntas en la sociedad. “Queremos que la ciudadanía se pregunte ‘¿Por qué ese edificio está azul?’ y que la respuesta sea: ‘Porque hay una comunidad que exige derechos, salud y educación’”, manifiesta.

La propuesta invita a instituciones, empresas y familias a sumarse iluminando espacios, utilizando prendas azules o compartiendo información en redes sociales.

Otro de los pilares del trabajo de TEA Paraguay es la capacitación. En ese marco, el IV Congreso para familias y profesionales, que se realizará en mayo, se presenta como un espacio fundamental.

“Buscamos que el docente se lleve estrategias de manejo de conducta en aula y que los padres y cuidadores aprendan protocolos y herramientas de apoyo en casa”, argumenta.