Gigantes de la IA apuestan a una nueva era

Entre cambios, pareciera que la industria de la inteligencia artificial atraviesa un punto de inflexión corporativo, específicamente tras el reciente anuncio de OpenAI (propietaria de ChatGPT) y X, de Elon Musk.

La primera anunció un corte en su catálogo de productos, mientras que la segunda estableció que una de sus funciones más populares esté limitada solo a los usuarios que pagan por el servicio prémium.

Adiós a Sora

En una breve publicación en la red social X (anteriormente Twitter), la cuenta oficial de Sora, el servicio de OpenAI para la generación de videos con inteligencia artificial, anunció que se dará un adiós a la aplicación.

“Nos despedimos de la app Sora. A todos los que crearon con Sora, la compartieron y contribuyeron a crear una comunidad a su alrededor: gracias. Su trabajo con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia les decepciona. Pronto les daremos más información, incluyendo el cronograma de la app y la API, así como detalles sobre cómo conservar su trabajo”, fue lo que publicó el equipo de Sora, sin mayor información al respecto.

Según la publicación de Wired sobre el caso, la compañía dirigida por Sam Altman necesita presentar a los inversores un modelo de negocio enfocado, escalable y con vías claras de monetización, en lugar de un catálogo disperso de proyectos de investigación altamente costosos de mantener.

Otro factor que habría motivado “soltar la mano” a la plataforma es la reducción en la cantidad de usuarios, al igual que un enfoque corporativo más centrado en el desarrollo de una “superapp” de IA, es decir, en lugar de tener las herramientas todas por separado, la compañía buscaría consolidar su tecnología en un único ecosistema centralizado.

Grok, ¿esto es real?

Por otra parte, Grok, el servicio de IA de xAI (Elon Musk), fue pasando por varias etapas con su servicio dentro de la red social X, ya sea por la generación de imágenes “subidas de tono” o comentarios “políticamente incorrectos”.

Sin embargo, muchos usuarios de X “mencionaban” a Grok en alguna publicación, generalmente periodística o con algún tipo de información, para hacer la siguiente pregunta: ¿esto es real? En la práctica, el servicio de IA analizaba la publicación y buscaba fuentes para saber si se trataba de algo verídico o no, algo que ya casi se llevó al extremo de ver alguna publicación sin una mención o pregunta a este chatbot, podía ser hasta extraño.

Pero desde este mes, la función Ask Grok (preguntar a Grok) se convirtió en un beneficio exclusivo para los suscriptores de los niveles Premium y Premium+ de la plataforma, por lo que ahora los usuarios que intentan invocar a la IA sin una suscripción son contestados con un mensaje automático indicando que la herramienta requiere un pago previo para ser desbloqueada.

Finalmente, pareciera que la era de la IA “gratis para todos” tendrá cambios y apuntará hacia una mayor exclusividad para los usuarios que pagan por los servicios en caso de que otros gigantes también quieran cambiar las reglas de juego.