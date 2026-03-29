Laboratorio Eticos lidera estudio pionero de tirzepatida en Paraguay

El estudio surge a partir de un requerimiento de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), que además aprobó formalmente el protocolo presentado.

Es así que Eticos, el único laboratorio del país con autorización vigente para desarrollar esta investigación bajo estándares internacionales, consolidando un liderazgo técnico y regulatorio inédito en el ámbito farmacéutico nacional.

Una inversión estratégica que sostiene la ciencia

A diferencia de muchos proyectos de investigación que dependen de financiamiento externo o multicéntrico, este estudio tiene una característica distintiva: es financiado en su totalidad por Laboratorio Eticos.

Esta decisión garantiza la viabilidad operativa reflejando una apuesta concreta por la generación de conocimiento científico local.

La inversión cubre desde la infraestructura y logística hasta la conformación de un equipo multidisciplinario de alto nivel.

Bajo la dirección de la Dra. Elizabeth Valinotti Delmás, la investigación contará con la participación de 17 profesionales de la salud, asegurando un enfoque integral y riguroso, integrado por la Dra. Sandra María Soto Valiente, Dra. Fabiola Marlene Romero Gómez, Dra. María Cristina Jiménez Bazzano, Dra. Helen María Rocio López Ovelar, Dr. Miguel Esteban Calvo Villalba, Dra. Sady Paola Arzamendia Dávalos y el Dr. Carlos Federico Fariña Mendieta.

También participan la Dra. Nadia Liz García Fernández, Dr. Aldo Andrés Giménez Benítez, Dr. Francisco Javier Cabrera López, Dr. Alcides Manuel Tadeo Chaux Salinas, Dra. María Lis Alarcón Bernal, Dra. Luz Diana Vázquez Vera, Dr. Francisco Ezequiel Echauri Domínguez, Dra. María Galiana Rodríguez Caballero y Dra. Karenn Verónica Cermeño Herrera.

Complejidad científica y rigor metodológico

Lejos de ser un estudio convencional, se trata de un diseño observacional de cohorte prospectiva con 52 semanas de seguimiento a 160 pacientes, lo que implica una ejecución altamente compleja tanto en términos clínicos como operativos.

La investigación evaluará variables múltiples: eficacia, seguridad, tolerabilidad, reducción de peso, circunferencia de cintura, preservación de masa magra y el impacto en comorbilidades como el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS).

El protocolo se rige por la Declaración de Helsinki y las normas internacionales de Buenas Prácticas Clínicas (GCP), además de contar con la aprobación de un Comité de Ética independiente.

Según la Dra. Valinotti, el equipo incluso fue más allá del requerimiento inicial. “Superamos el requerimiento original de Dinavisa y diseñamos un protocolo de investigación observacional exhaustivo”.

Alianzas estratégicas de alto nivel

La magnitud del estudio también se refleja en la calidad de sus aliados técnicos. Instituciones de reconocido rigor como el Instituto Radiológico Calvo y el Laboratorio Díaz Gill forman parte del ecosistema de investigación, aportando capacidades diagnósticas, tecnológicas y analíticas para garantizar la precisión de los resultados.

Estas alianzas fortalecen la estructura del estudio y permiten operar bajo estándares comparables a los de centros internacionales, elevando el nivel de la investigación clínica en Paraguay.

Evidencia local para decisiones globales

Uno de los aportes más relevantes del estudio es la generación de evidencia del “mundo real” adaptada a la población paraguaya.

Factores como el fenotipo, los hábitos alimenticios y el estilo de vida local hacen indispensable contar con datos propios.

“Los paraguayos poseemos características que no siempre están representadas en estudios internacionales”, señala la investigadora principal.

En ese sentido, el proyecto busca sentar las bases de una medicina de precisión más ajustada a la realidad nacional.

Innovación metabólica con impacto potencial en políticas públicas

La tirzepatida introduce un mecanismo dual innovador al actuar sobre dos hormonas incretinas (GIP y GLP-1), lo que podría traducirse en mejoras significativas en el control del apetito y la adherencia al tratamiento.

Este enfoque será evaluado en condiciones de vida real, lo que incrementa el valor clínico de los resultados.

Más allá del ámbito científico, el estudio tiene proyecciones estratégicas: generar evidencia sólida que pueda influir en futuras políticas públicas de salud.

La disponibilidad de datos locales permitirá analizar la costo-efectividad del tratamiento y su eventual incorporación en programas estatales.

Un punto de inflexión para la investigación en Paraguay

Con este proyecto, Laboratorio Eticos redefine el rol de la industria farmacéutica en el país: pasa de ser proveedor a convertirse en motor de investigación científica.

La combinación de inversión, capital humano, rigor metodológico y alianzas estratégicas posiciona a Paraguay en un nuevo nivel dentro del mapa de la investigación clínica regional.

El mensaje es claro: el país cuenta con la capacidad técnica, científica y financiera para desarrollar estudios de clase mundial.

Y en este caso, ese impulso tiene un protagonista indiscutible: Laboratorio Eticos, como pionero y financiador total de una investigación que marca un antes y un después en la industria farmacéutica paraguaya.