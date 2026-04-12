Esto sucedió

Apolo 13 rumbo a la Luna

“Hacia las montañas de la Luna dirígese la astronave Apolo 13”, decía el titular principal de ABC Color el 12 de abril de 1970 y agregaba que “la riesgosa expedición norteamericana dará al hombre mayor conocimiento de los misterios del Cosmos”. La información proveniente de “Cabo Kennedy mostraba el momento en que sale de la plataforma de lanzamiento el cohete Saturno que lleva a la Apolo 13 y los astronautas hacia la Luna (Radiofoto de AP, especial para ABC)”. Los astronautas eran: James A. Lovell, Fred W. Haise y John L. Swigert.

Rutas y puentes para un rally

En marzo de 1970 se barajaban las alternativas para el Segundo Campeonato Shell de Automovilismo que estaba en preparación para el 1 de mayo de ese año. ABC Color recorrió las rutas y encontró puentes de difícil paso a altas velocidades que harían modificar las posibilidades de muchos corredores. La lluvia sería un factor preponderante y un “buen inconveniente para caminos que ya tienen sus vías laterales previstas para tales casos”. En la foto, probablemente rutas en Guairá.

Arturo Rubin y la Música BEAT

Los organizadores del Primer Festival Nacional de la Música BEAT anunciaron durante una reunión de prensa la participación de más de 28 orquestas de ritmos modernos del país. La reunión se realizó en el “Dos y dos son cuatro” (ex restaurante Super Two, ubicado en Venezuela y Murillo) y aquí vemos a Arturo Rubin (parado) presentando a los directores y componentes de orquestas que ya comprometieron su participación, decía ABC Color el 14 de abril de 1970.

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