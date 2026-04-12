Lotte Shulz: Obra Gráfica

Es el título de la exposición en la que se pone en valor el legado de una de las figuras más singulares del arte en Paraguay. La muestra quedó habilitada esta semana y podrá ser visitada en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural de la República El Cabildo. La actividad reúne piezas pertenecientes a la colección de Víctor Jacinto Flecha, ofreciendo al público un recorrido por el universo creativo de Lotte Schulz, cuyo nombre real era María Carlota Schulz Prieto.

Taller de dirección orquestal y ópera

Un taller de dirección orquestal sinfónica y de ópera Batuta y Escena, desarrollado por el Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR), juntamente con la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) y la participación especial del maestro italiano Daniele Costa, concluyó esta semana. El objetivo del curso gratuito de capacitación es consolidar una instancia formativa de alto nivel para músicos, directores y estudiantes del ámbito académico y artístico, dijeron los responsables.

Alcor: 70 años de resonancia

Es el título de la muestra que rinde homenaje a la mítica revista que actuó como “trinchera cultural” durante la dictadura y fue motor del modernismo paraguayo. Puede ser visitada en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales del CCR Cabildo (Azara 845). La exposición fue montada bajo la curaduría y realización de Luz Saldívar, Lea Schvartzman y Carlo Spatuzza. Se propone un viaje a través de una de las experiencias editoriales más disruptivas de la historia cultural del Paraguay, con el grabado como eje principal.

Talleres del proyecto Alanikamaha

Espacio Samu’u y Tape Ayvu, comprometidos con el fomento de la salud como derecho al bienestar vital humano, organizan dos talleres virtuales gratuitos que concluyen hoy, domingo 12 de abril, de 14:00 a 15:00. Se trata de la culminación del proyecto Alanikamaha, con apoyo del Fondec. Los temas son: “Saberes que salvan vidas”, sobre la partería tradicional, y “Cuidado comunitario vivo”, sobre prácticas resilientes y transmisión intergeneracional de conocimientos culturales. Más info: Celeste Escobar (0986) 108-399

El Renacer Albirrojo

El Renacer Albirrojo: una película sobre la pasión de un pueblo: el detrás de escena de los eventos que emocionaron a todo el país llegará a los cines el 30 de abril. Con una producción que implicó exigentes desafíos técnicos, logísticos y creativos, los directores y productores revelan el detrás de escena de una apuesta audiovisual ambiciosa que documenta cómo vivieron jugadores, hinchas y cuerpo técnico la clasificación de la Selección Paraguaya a la Copa Mundial de la FIFA, y el profundo impacto emocional que tuvo en nuestra sociedad. Instagram: @renaceralbirrojo

Fiesta de la Banderita 2026

La Cruz Roja Paraguaya realizó el lanzamiento de La Fiesta de la Banderita 2026, su colecta nacional anual que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo. Este evento es una oportunidad para que la sociedad paraguaya se sume en el apoyo a las acciones humanitarias de la organización bajo el lema “La ayuda nos une”. Este año la meta es recaudar G. 278.395.000 a nivel nacional. Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja, para celebrar el espíritu humanitario y reconocer a las personas que marcan la diferencia en sus comunidades. www.cruzroja.org.py.

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