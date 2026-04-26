Esto sucedió

Felipe Sosa, de regreso de España

“Felipe Sosa, conocido concertista de guitarra de nuestro medio, acaba de regresar de España, donde, por espacio de ocho meses, siguió estudios de perfeccionamiento en la ejecución de este instrumento. Becado por el Instituto de Cultura Hispánica, durante todo este tiempo hizo estudios bajo la dirección de Regino Sainz de la Maza y aprovechó sus tiempos libres para ofrecer conciertos en los que difundió la música paraguaya”, decía ABC el 27 de abril de 1970. En la foto, Sosa durante el concierto que ofreció para la Asociación de Diplomáticos en Madrid.

Modernización del Ferrocarril

“Un estudio completo sobre la modernización del Ferrocarril Carlos Antonio López fue entregado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por la Embajada de la República Federal de Alemania”, decía ABC Color el 27 de abril de 1970. El estudio fue elaborado por técnicos alemanes que vinieron al país en 1969. El entonces ministro Marcial Samaniego recibió el documento que contenía “los estudios más acabados y serios de cuanto se haya realizado hasta la fecha en nuestro país en materia ferroviaria”.

Documentos extraviados

En la década de 1970 era impresionante la cantidad de documentos que se extraviaban. Una sola publicación decía que una treintena de registros de conductores profesionales, libretas cívicas y libretas de baja se hallaban depositados en Relaciones Públicas de la Policía. Se citaban los nombres de las personas provenientes de distintas partes del país. Como no había red social, la gente acudía al diario para pedir que le dejen su bolso o su cédula extraviada en algún colectivo en la redacción de ABC o en empresas como la Aceitera Itauguá, por ejemplo.

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