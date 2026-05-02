Semillero de oro: La nueva era del deporte paraguayo

Hay mañanas que huelen a historia, y la del pasado domingo en Ciudad de Panamá tenía ese aroma. El sol caía a plomo sobre el Estadio Rommel Fernández, pero para los chicos de la Albirroja Sub 16, el clima era lo de menos.

Lea más: Mundial de Relevos: Paraguay, séptimo y al repechaje en Botsuana

En sus botines no solo cargaban el peso de una final contra Argentina; llevaban la ilusión de un país que ha aprendido a disfrutar del éxito deportivo como un hábito nuevo y saludable.

El pitazo final, que decretó el 1-0 con el gol agónico de Ángel González, no solo significó un oro en fútbol. Fue el símbolo del techo que se rompió: Paraguay cerraba su participación con 17 medallas (1 de oro, 8 de plata y 8 de bronce), dejando atrás las 14 preseas de Rosario 2022 y las 13 de Santiago 2017.

El ADN de un campeón

El camino al oro no fue una alfombra roja. El equipo dirigido por Wilfrido Bazán tuvo que forjar su carácter en el barro de la competencia. Tras un empate inicial 1-1 ante la propia Argentina, las victorias ante Panamá (3-1) y Bolivia (4-1) mostraron a un equipo voraz. En la final, la solidez defensiva liderada por el arquero Octavio Martínez y la entrega de jugadores como Imanol Amarilla y Sebastián Orué permitieron que el grito sagrado de González a los 49 minutos se transformara en el metal más preciado.

Pero el éxito de esta delegación es, ante todo, polifacético. Si el fútbol es el corazón, disciplinas como el Básquetbol 3x3 fueron los pulmones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las medallas de plata obtenidas tanto en la rama femenina como en la masculina –cediendo solo ante potencias como Chile y Uruguay– hablan de un crecimiento estructural. Ver a Sol Duarte o María Dragotto dominar la pintura bajo el intenso calor panameño es la prueba de que el talento paraguayo está floreciendo en cada rincón del polideportivo.

De la inspiración a la realidad

Para entender Panamá 2026, hay que mirar hacia atrás, específicamente a los Juegos Odesur Asunción 2022. Aquella “marea verde y amarilla” que inundó la Secretaría Nacional de Deportes no fue un evento pasajero; fue la semilla. Los adolescentes que hoy suben al podio en Panamá eran los niños que hace cuatro años pedían autógrafos a Tiríka y a los atletas de élite.

Hoy nombres como los de las hermanas Paula y Sofía Rodas en bádminton, o las guerreras del futsal femenino que se colgaron la plata, demuestran que el “proceso” no es una palabra vacía. Paraguay ha pasado de ser un participante entusiasta a un competidor temido.

El desafío de lo que viene

¿Qué significan estas 17 medallas para el ciudadano común? Significan que hay un sistema que, con sus luces y sombras, está empezando a funcionar. El apoyo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se traduce en estos jóvenes de entre 14 y 17 años que hoy regresaron al aeropuerto Silvio Pettirossi con el pecho inflado.

Sin embargo, el reto apenas comienza. El salto de la categoría juvenil a la profesional es el más difícil de dar. La verdadera victoria de Panamá no se medirá solo por el brillo del metal hoy, sino por cuántos de estos atletas veremos en los Juegos Olímpicos de mayores en el futuro.

Epílogo de una hazaña

Mientras la delegación guarda sus uniformes y las medallas ocupan un lugar de honor en las vitrinas familiares, queda una sensación de tarea cumplida.

El Team Paraguay superó su marca histórica no solo por una cuestión estadística, sino por un cambio de mentalidad. Estos chicos ya no viajan para “ver qué pasa”; viajan para que el continente sepa que, en el corazón de Sudamérica, hay una cantera inagotable de gloria.

Panamá 2026 ya es leyenda. Ahora el horizonte apunta más alto. Porque cuando la juventud se atreve a soñar en grande, el país entero se eleva con ellos.

También una mención especial a Arturo Cáceres, quien ganó el oro en ajedrez, pero al ser un deporte invitado, no subió al medallero oficial.

El Dato

Paraguay finalizó en el Top 10 del medallero continental, consolidándose como una potencia emergente frente a países con mayor población y presupuesto.