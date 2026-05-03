Esto sucedió

Hacia un plan regulador para Asunción

El 1 de mayo de 1970 se publicó que la Junta Municipal de la Capital aprobó en su sesión ordinaria de la víspera el dictamen de la Comisión de Obras Públicas por el cual se establecen las bases y condiciones para el llamado a concurso del plan regulador de la ciudad de Asunción. Se contemplaba la compilación de datos necesarios para la elaboración de los anteproyectos del plan regulador, plena participación de profesionales paraguayos en el concurso, aunque con posibilidad de participación de extranjeros.

“Cóctel de los Sábados” en el Cente

“Mañana a las ocho y media de la noche, como es habitual, la comisión directiva del Club Centenario ofrecerá a sus asociados el ‘Cóctel de los Sábados’”, decía Sociales de ABC Color en los sesenta y setenta del siglo pasado. Los encuentros eran para asociados y sus familiares. Efectivamente, la foto publicada el 5 de mayo de 1970 corresponde al tradicional “Cóctel de los Sábados” en que fueron fotografiados bailando María Eugenia Heikel y Tito Zaván. Obviamente, no eran los únicos en la pista de baile.

Abandonada de Dios... y la Comuna

“Las lluvias, lo tenemos repetido, no solo lavan la cara de la ciudad cuando llueve torrencialmente, también la ensucian o la afean, como nos muestra esta foto. Los escombros que aparecen son pedregullos, pedazos de ladrillos, mezcla, etc. Llegados hasta el lugar por el no siempre cómodo, pero eficaz transporte de los raudales. Lo grave del caso es que duran meses en dicho lugar sin que la Comuna se preocupe de retirarlos”, decía ABC Color el 5 de mayo de 1968. ¿Qué diferencia hay con el presente?

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