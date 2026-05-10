Microsoft quiere “salvar” Windows 11 con “K2”

Pese a que tampoco circula mucha información al respecto, de momento se sabe que no va a ser una nueva interfaz de Windows de por sí, sino que se concentraría más en una “transformación estructural” para priorizar otros puntos como la agilidad.

La historia de Windows como sistema operativo lleva décadas entre fracasos y éxitos, ya que cada versión buscaba mejorar la anterior, aunque esto no siempre ocurría así. Un ejemplo claro fue Windows XP (lanzado en 2001) y su sucesor, Windows Vista (lanzado en 2007), que fue rechazado y criticado a nivel mundial.

Ahora Windows 11 también acumula una serie de críticas por sus constantes actualizaciones, mucha incorporación de la inteligencia artificial para funciones sin uso o prácticamente sin sentido, pero Microsoft buscaría dar vuelta la situación con “K2”.

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¿Windows 12?

Según un reporte detallado por el portal especializado Microsofters, Microsoft ya puso en marcha la iniciativa interna denominada “Windows K2” y este proyecto no contempla el lanzamiento de un nuevo sistema operativo (como un eventual Windows 12), sino que representa un cambio de enfoque orientado a corregir las deficiencias de Windows 11, priorizando la estabilidad y la calidad por encima de la adición constante de nuevas funciones.

La idea sería que no se repita más la situación cuando uno prende la computadora, ya sea para trabajar, estudiar o jugar, pero el sistema se siente pesado hasta el punto de que el propio cursor parece que no va a ningún lado. En medio de esto, también “saltan” notificaciones de noticias que no pediste, una actualización te interrumpe en un momento clave, simplemente, algo que debería funcionar, no lo hace, por lo que puede aumentar la frustración.

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Objetivos de K2

Por esto, el desarrollo de K2 se concentraría en tres pilares, empezando por el rendimiento. Conforme a las informaciones que se dan a conocer, Microsoft busca reducir el consumo de recursos y memoria RAM para mejorar la velocidad de respuesta del sistema. Por esto, las optimizaciones se concentrarían en áreas críticas de uso diario, como el Explorador de Archivos, el Menú Inicio y las aplicaciones del propio sistema.

La fiabilidad tampoco se dejaría de lado, ya que otro objetivo apunta a minimizar los bloqueos del sistema, perfeccionar la calidad de los drivers y solucionar problemas de conectividad con periféricos. Además, también se implementaría un modelo de actualizaciones (Windows Update) menos intrusivo para no interrumpir el flujo de trabajo del usuario.

Otro de los puntos prometidos y que mantiene mucha expectativa entre los usuarios gira en torno a la misma experiencia, ya que la compañía planea “limpiar” el sistema operativo reduciendo el “ruido visual”, las recomendaciones no solicitadas y la integración excesiva de herramientas de Inteligencia Artificial (Copilot). Esto último ya se replica en otra parte de Microsoft, Xbox, donde bajo la dirección de Asha Sharma, se anunció que se cancela el asistente IA para videojuegos dentro de ese ecosistema, entre otros cambios que son celebrados por los “gamers”.

Finalmente, es importante especificar que todas estas mejoras que vendrían con el “Proyecto K2” no llegarían en una única gran actualización, sino que se irán implementando de manera escalonada a través de los “parches” mensuales de Windows 11, nuevamente con el objetivo de que el sistema operativo recupere a sus seguidores y también evitar que migren hacia macOS (Apple) o Linux.

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