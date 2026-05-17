Instagram dijo adiós al cifrado de mensajes

De forma “discreta”, a través de una actualización en su página de ayuda, el gigante informático de Mark Zuckerberg confirmó el cambio en su red social, que desde el 8 de mayo pasado ya no cuenta con el cifrado de extremo a extremo entre los usuarios de la plataforma.

En la práctica, esta decisión implica que Meta recuperará la capacidad de ver el contenido de los mensajes de todos sus usuarios, una facultad que hasta ahora no tenía sobre aquellos que decidían activar la protección de cifrado.

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¿Qué es el cifrado de extremo a extremo?

Para entender qué es lo que se está eliminando, claramente uno debe entender cómo funciona esta tecnología. El cifrado de extremo a extremo es un sistema de seguridad que garantiza que solo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leer su contenido.

En términos sencillos funciona de la siguiente manera: cuando uno envía un mensaje, si el cifrado está funcionando, ese mensaje se “guarda” en una caja con un candado y las únicas llaves que abren ese seguro las tienen el remitente y el receptor.

El mensaje (o nuestra caja) tiene un “viaje” en el que permanece cerrado y es ilegible para cualquier intermediario, incluidos los propios ingenieros de la red social o los proveedores de internet.

Pero ahora, este caso ya no funcionará en Instagram, por lo que probablemente algunos usuarios opten por no comunicarse más tan seguido por esta vía.

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“Baja demanda”

El plan de implementar esta seguridad fue anunciado originalmente por Mark Zuckerberg en 2019, aunque su despliegue real en Instagram no comenzó hasta 2023. Sin embargo, apenas tres años después de su inicio, la empresa decidió “matar” la función.

Según un portavoz de la compañía, citado por el medio The Guardian (aunque sin identificarlo), la razón principal es el escaso interés del público: “Muy pocas personas estaban optando por la mensajería cifrada de extremo a extremo en los DM, por lo que estamos eliminando esta opción de Instagram”, que si bien es cierto (ya que la función prácticamente no era ni promocionada) también hay otra cara de la moneda.

La “baja demanda” es el argumento oficial de Meta, pero en realidad la medida llega tras años de fuertes críticas por parte de una coalición global de fuerzas de seguridad y defensores de los derechos de la infancia.

Inclusive, instituciones como el FBI, la Interpol, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Policía Federal Australiana habían argumentado de forma insistente que el cifrado debilitaba la capacidad de las autoridades para mantener a los niños seguros en el entorno digital porque para las fuerzas de seguridad, esta medida en los mensajes cifrados representaba un “obstáculo crítico” en la lucha contra el abuso y la delincuencia online en medios de redes que funcionan dentro de las redes sociales.

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Instagram para adolescentes

Por ahora, en medio de críticas, aunque también apoyo, Instagram cerró un capítulo que comenzó como una promesa de privacidad total, pero tampoco deja de lado la posibilidad de crear un entorno más seguro para los adolescentes que utilizan la aplicación.

Para este último punto, en 2025 lanzaron las cuentas configuradas para los adolescentes (+13) y se espera que esta función siga desarrollándose para cada región del mundo.

“La configuración de contenido actualizada comenzará a implementarse gradualmente en las cuentas de adolescentes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá y estará completamente implementada para finales de año. De cara al futuro, planeamos implementar estos cambios a nivel mundial, aplicar más protecciones nuevas a los adolescentes que afirman ser adultos y añadir protecciones de contenido apropiadas para la edad de los adolescentes en Facebook”, habían anunciado el año pasado.

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