Fiesta italiana en Paraguay

La Festa della Repubblica Italiana celebrará el 80º aniversario de la República Italiana el próximo domingo 31 de mayo, con una gran jornada cultural, artística y gastronómica en Plaza Italia, de 11:30 a 18:00. El tradicional festejo conmemorativo es organizado conjuntamente por la Embajada de Italia en Paraguay y la Scuola Dante Alighieri. Habrá desfile de la Banda Lisa del Colegio Dante Alighieri y se presentará el dúo italiano integrado por Eugenio Palumbo en mandolina y Lorenzo Bernardi en guitarra.

ERWIN, artista migrante <b> </b>

Tras años de búsqueda artística y crecimiento personal en los Estados Unidos, el cantautor paraguayo ERWIN (Joel Casco) regresa a la escena musical con un lanzamiento doble que relata las luces y sombras de la experiencia migratoria. Con el foco puesto en Brindis, su nueva apuesta en español, el artista busca reconectar con sus raíces y el público de Paraguay. También lanza I Don’t Belong, una canción de autoría propia en inglés que funciona como una pieza de protesta.

María Auxiliadora

Como todos los años el Santuario de María Auxiliadora (Humaitá y Don Bosco) está hoy de fiesta patronal. Anoche se realizó la Gran Vigilia de Pentecostés y a las 00:00 la primera misa de la festividad con el lema “María Auxiliadora nos compromete al bien común”. Habrá misas durante toda la mañana y a las 11:00 estará a cargo de Mons. Vicenzo Turturro, nuncio apostólico de Su Santidad. A las 17:30 presidirá Mons. Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito, y a las 19:00 el P. Héctor Fariña, sdb.

La vida de Teresa Capurro

El programa cultural Shoka Talks presenta una entrevista centrada en la vida de Teresa Capurro, figura emblemática del ballet paraguayo, quien abrió un espacio de memoria y reflexión sobre su camino artístico y personal. La maestra recordó con el conductor Carlos Ullón sus primeros pasos en la danza y los desafíos que implicó dedicarse al arte en una sociedad conservadora, donde construir una carrera artística siendo mujer requería determinación, disciplina y convicción. Más info: https://www.youtube.com/watch?v=y-Fch93DdvM

Piruvá y su nuevo EP

Ya está disponible en todas las plataformas las canciones del nuevo EP de Piruvá ¿Están Listos?: Cumbia Enredada, presentada el 5 de mayo y Mi Nave Espacial desde el pasado 12 de mayo. El tercer tema, ¿Están Listos?, está disponible desde el 19 de Mayo. Piruvá, El Arte de Sanar se trata de una propuesta de diversión que educa y música que transforma. Está integrado por Jorge Di Paola, Pili Ortiz y Beatriz Romero. Ofrece ritmos latinoamericanos y se dirige a las infancias y a las familias promovido por Pirĩ Porã @piripora Más info: @piruvamusica

Tan Biónica vuelve a Paraguay

La banda argentina regresará por tercera vez al país el próximo 10 de octubre en el nuevo Arena Asunción. Luego de una histórica gira de reencuentro en toda Latinoamérica, Chano, Bambi, Diega y Seby se reencontrarán con el público paraguayo en una noche de clásicos, emoción y nuevas canciones. La banda atraviesa una nueva etapa artística con su quinto álbum de estudio, El Regreso, su primer disco inédito en 10 años, con colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.