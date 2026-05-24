There’s a place called Kokomo

Ubicada en la espectacular bahía de Vaersenbaai, a solo unos 20 minutos en auto desde la capital, Willemstad, Kokomo Beach es mucho más que una simple operación de mercadotecnia exitosa. El nombre original de la zona, Vaersenbaai, proviene probablemente del neerlandés verse waren, que alude a los “víveres frescos” que se embarcaban desde ahí hace siglos para abastecer a las flotas.

Antes de los colonos, este enclave ya era habitado por los indígenas caquetíos, quienes aprovechaban la protección natural de la bahía para la pesca y la recolección de moluscos. Uno de los mayores tesoros del lugar se encuentra en lo alto de la colina sur: las ruinas del Fort Vaersenbaai.

Esta estructura, que formaba parte de la cadena defensiva de la isla contra piratas y ataques durante las guerras, fue declarada oficialmente monumento histórico protegido en el año 2010. Hoy, los visitantes pueden realizar una breve caminata para explorar los restos de la mampostería y disfrutar de una vista panorámica que conecta el pasado militar de Curazao con la serenidad de su presente turístico.

Pero si algo hace único a Kokomo son sus aguas. Famosas por un tono turquesa cristalino casi irreal, ofrecen una visibilidad excepcional que a menudo supera los 30 mde profundidad. Es aquí donde la naturaleza y la infraestructura moderna se dan la mano sin cobrar entrada, algo poco común en los clubes de playa más exclusivos de la isla.

Bajo estas tranquilas aguas se esconde una curiosidad mecánica fascinante: el sitio de buceo “Car Wrecks”.

Lejos de ser un cementerio de naufragios accidentales, se trata de un proyecto de arrecife artificial creado deliberadamente en los años 60 y 70, donde se hundieron decenas de autos, camiones y barcazas tras retirarles los motores para evitar la contaminación. Con el tiempo, este “caos industrial” ha sido reclamado por el océano, convirtiéndose en un ecosistema vibrante donde el coral negro, esponjas y barracudas han hecho de la chatarra su hogar.

La conservación no se detiene en los coches hundidos; Kokomo es un centro vital para la restauración de corales en Curazao. A través de una alianza entre la escuela de buceo local Trunk Divers y la Branch Coral Foundation, se gestionan viveros submarinos donde se cultivan especies en peligro como el coral cuerno de ciervo y el cuerno de alce.

Los buceadores pueden incluso participar en programas especializados de la PADI, contribuyendo directamente a fortalecer la biodiversidad del arrecife. Para quienes prefieren quedarse en la superficie, las opciones de ocio son legendarias. El evento “Sunday Funday” transforma los domingos con música en vivo y un happy hour de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. que atrae tanto a locales como a turistas.

Además, Kokomo es el escenario de las famosas Full Moon Parties, que en su apogeo fueron los eventos de baile mensuales más grandes del Caribe, y que hoy se celebran en formatos masivos una o dos veces al año con DJs internacionales de renombre.

Visitar Kokomo es, en definitiva, vivir la experiencia de una postal de Instagram antes de que existiera la red social. Entre su icónica hamaca sobre el mar (treparla y sentarse en ella para la foto del recuerdo es todo un reto físico), las iguanas que pasean curiosas por los acantilados, la playa ofrece una desconexión total. Es ese lugar donde, tal como prometían los Beach Boys, podés “alejarte de todo” y encontrar un oasis de arena blanca que, por fin, tiene una ubicación exacta en el mapa del Caribe.