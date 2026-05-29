Presentan en el Congreso Nacional el libro “ACERO: La espada que forjó Corea”

La Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional albergó la presentación oficial de “ACERO: La espada que forjó Corea”, una obra de la investigadora en Estudios Coreanos Angelike Augsten, reconocida además por su labor como directora internacional de la Chosun Haedong Gumdo Association con sede en Masan, Corea del Sur, y por su trayectoria en la difusión del sable coreano y las artes marciales tradicionales tanto en Paraguay como en el exterior.

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El acto contó con las palabras del director de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, José Samudio Falcón, y del editor Rubén Bisceglia, quienes resaltaron el valor histórico, cultural y educativo del material, destacando su importancia para acercar la cultura coreana al público hispanohablante.

La ceremonia también tuvo la participación de Yoo Woo Jeong, vicecónsul de la República de Corea en Paraguay, quien asistió en representación de la Embajada de Corea, en una velada marcada por el intercambio cultural y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

A lo largo de sus páginas, ACERO: La espada que forjó Corea recorre diferentes períodos de la historia coreana, analizando la evolución de los sables y espadas tradicionales en estrecha relación con los cambios políticos, militares y culturales que moldearon la identidad de la nación asiática. La publicación integra aspectos históricos, simbólicos y técnicos vinculados a la forja de armas y a las artes marciales tradicionales.

Más allá de su contenido académico, la obra representa un significativo aporte cultural gestado desde Paraguay para la difusión internacional de la historia y el legado coreano, consolidando puentes entre culturas mediante la investigación, la educación y la práctica de las artes marciales.