Humor, radio y familia

Desde noviembre del 2025, Albert Benítez ocupa la cabina de la 730 AM para conducir todos los domingos de 10:00 a 12:00 su programa Entretenidos en el que comparte elenco con Yeye Brugada y su nieto Leonardo, una experiencia que califica como “única”. Médico de profesión, pese al esfuerzo que significó hacerse de título, la faceta humorística como integrante del grupo Ab Ovo (originalmente junto a Tony Apuril, Tito Ibarrola y Gustavo Berni) le absorbió gran parte de su vida y lo alejó de las batas blancas y el consultorio.

El año pasado había anunciado su intención de volver de a poco “despacito (con tonadita de Luis Fonsi)” a la atención médica, aunque por de pronto reparte su tiempo entre el streaming y el estudio de radio. Paralelamente, Albert canaliza su creatividad en el mundo publicitario a través de su propia firma, Alongo Producciones, dedicada a la realización de spots comerciales.

–Albert, ya llevan unos meses al aire con Entretenidos. ¿Cómo nació la idea de desembarcar los domingos en ABC Cardinal y cuál es la esencia principal de la temática del programa?

–En noviembre del año pasado, un día de lluvia y raudal nos acercó a ABC Cardinal, donde Sara Moreno nos arrojó un salvavidas y pudimos desembarcar en la radio.

–El domingo suele ser un día de descanso o de fútbol en la radio. ¿Qué propuestas y segmentos específicos trae Entretenidos para romper el molde y convertirse en la opción diferente de la AM?

–El descanso y el fútbol de los domingos no se negocian, y nosotros acompañamos esos momentos de ocio de la gente con un intento de energía positiva y encima gratis, no como la energía de nuestras hidroeléctricas que además de ser negativas nos facturan.

–Hablemos de la mesa de trabajo. Compartís micrófono con Yeye Brugada y con tu nieto Leonardo Alberto. ¿Cómo se gestiona esa dinámica en vivo y qué aporta cada uno desde su propia generación?

–Los parientes no se eligen (en el caso de Yeye), entonces tengo obligatoriamente que encontrar algunas virtudes en él y creo que el hecho de que es un pésimo locutor y que además desafina, garantiza su aporte al programa. Al lado decadente del programa. Por otra parte, Leo es lo mejor que existe, por su carisma, su entonación, su inteligencia y su simpatía, atributos que me hacer acordar a su abuelo mediático.

–Hacer radio con un nieto es un privilegio que muy pocos profesionales se pueden dar. ¿Cómo te sentís a nivel personal y profesional compartiendo el terreno de los medios de comunicación con Leonardo?

–Una satisfacción enorme, sobre todo porque su participación, más allá de que es mi nieto, se da en forma orgánica, es decir, sin ningún tipo de presiones para él, y me gusta ver que se presenta muy natural frente al micrófono y las cámaras del streaming.

–¿Cuál es su aporte al programa y cómo se da esa dinámica?

–Está encargado del bloque “parte baja” donde da la información deportiva basada en la contratapa y la sección deportes del Diario ABC Color. La particularidad que tiene es que solo lee las noticias sobre Olimpia, club del cual es fanático. Cuando Olimpia pierde (cosa que ocurre muy de vez en cuando) no quiere ir al programa.

–A propósito de Leonardo, ¿lo ves perfilándose firmemente para seguir tus pasos en el periodismo y la locución, o sentís que se está tomando esto como un juego y un aprendizaje familiar?

-Yo espero que guste de las finanzas, el comercio, el fútbol, etc., para así poder salir del pozo oscuro en que nos encontramos desde hace varias generaciones, pero al ver su inclinación hacia el canto, la locución y la animación, presiento que mis expectativas están muy erradas. (la verdad, chocho como todo abuelo de ver cómo se desenvuelve tranquilamente en la comunicación).

–Desde aquel debut el domingo 2 de noviembre de 2025 hasta hoy, ¿cómo calificarías la respuesta del público? ¿Qué es lo que más te transmite la audiencia en los mensajes?

–La respuesta del público se da en el WhatsApp, y algunas son equivocadas y otras son correctas, ¡ya que es un programa de trivias! Más allá de eso, creemos que los bloques de humor blanco (para toda la familia), las canciones simpáticas, la dinámica misma del programa y ese tufillo a programas noventosos, es lo que presumo, atraen a nuestro público que de buena gana nos sigue. Pensándolo mejor, intuyo que son los premios los que hacen que se enganche la gente.

–A la par de tu gran pasión por la comunicación y por el humorismo, está tu otra vocación: la medicina. ¿Cómo lográs equilibrar el regreso, “despacito” a la profesión médica con la energía que exige hacer un programa de radio los fines de semana?

–Tenía pendiente retomar mi parte médica. Fueron años de esfuerzo y de apoyo familiar muy fuerte y sacrificado, que tuvo que quedar postergado pocos años después de conseguir mi título por circunstancias de la vida. Estoy trabajando en un lugar desde donde puedo ayudar a mejorar la salud pública, cosa que me interesa muchísimo porque creo que nos merecemos una salud muy superior a la que recibimos actualmente, y que por culpa de intereses mezquinos no podemos repartir entre todos los paraguayos. Finalizando la pregunta, hacer radio es un escape, es parte de un oficio que pone de manifiesto parte de mi esencia, y que además tiene la suerte de ser correspondido por la audiencia y patrocinado por numerosos auspiciantes que nos eligen cada mes de cada año.

–¿De qué manera creés que tu mirada como médico influye —si es que lo hace— en la forma en que hacés radio o en los temas que decidís tocar en Entretenidos?

–Tengo otro programa de radio en el que toco temas de salud con entrevistas a gente que está en primera línea en el tema, pero tanto allí como en ABC Cardinal, soy un fiel creyente de que la energía que pueda transmitir a través de la buena onda y el humor, activan hormonas como la dopamina, las encefalinas y las endorfinas, que contribuyen al buen sentir de los oyentes y de nosotros mismos.

–La radio cambió muchísimo con la convergencia digital. ¿Cómo se adapta Entretenidos a los nuevos formatos, las redes sociales y el streaming visual de ABC?

–ABC nos da la oportunidad de explorar el mundo del streaming y lo hacemos a través de Leo quien es el encargado de leer el chat, comentarlo al aire y de paso practica lectura comprensiva y lenguaje oral. Igualmente, tenemos algunas ideas para el streaming que iremos implementando despacito, pasito a pasito.

–Mirando hacia el futuro a mediano plazo, ¿qué ideas o secciones nuevas tenés en mente que todavía no pudiste implementar pero que te gustaría sumar al programa?

–Todavía tenemos muchos bloques para trabajarlos en el programa, pero también tenemos la idea fuerte de llevar entretenidos a su versión TV, lo cual sería un lindo desafío.

–Si tuvieras que definir en una sola frase qué significa Entretenidos en este momento de tu vida y de tu carrera, ¿cuál sería?

–Es una motivación muy grande que tengo cada semana, en donde puedo explayarme exponiendo muchas de mis facetas, y además, trabajando con familiares. Todo esto me produce un sentimiento de plenitud muy parecido a cuando repito por tercera vez un buen plato de espaguetis con salsa bolognesa.