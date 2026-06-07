Conectados con la misma pasión

La proximidad de la Copa del Mundo 2026 plantea un desafío logístico sin precedentes para las telecomunicaciones globales. Millones de paraguayos seguirán las alternativas del certamen a través diferentes dispositivos y lugares, lo que exige una infraestructura robusta capaz de soportar picos máximos de consumo digital.

Ante este escenario, detrás de cada partido hay cables que cruzan océanos, servidores que trabajan sin descanso y una red que se presen¬ta como el soporte invisible para la mejor experiencia.

La red de conectividad de Tigo Paraguay, enlaza al territorio nacional con los prin-cipales nodos internacionales mediante doce conexiones activas: seis dirigidas hacia el Brasil, cuatro hacia la Argentina y dos hacia Bolivia.

Este esquema de conectividad internacional cuenta con un sistema de conmutación automática. En caso de registrarse una falla, el tráfico de datos se redirecciona de manera inmediata hacia los enlaces alternativos en fracciones de segundo, sin que el usuario lo note, el partido no se corta. El gol no se pierde.

Resiliencia y caching local

A nivel interno, la compañía dispone de una extensión de más de 20.000 kilómetros de fibra óptica propia que interconecta las principales cabeceras urbanas de la República. Esta red se encuentra estructurada bajo un diseño de topología en anillo, lo que confiere resiliencia al sistema. El mecanismo asegura que el flujo de datos continúe circulando de forma ininterrumpida por los trayectos activos si ocurre una avería puntual en algún sector del tendido.

“La red que tenemos hoy es el resultado de años de inversión y de decisiones que muchas veces no se ven. Para nosotros, conectar a Paraguay es una esponsabilidad con el país y con su futuro”, manifestó Roberto Laratro, director general de la empresa en el país.

Uno de los factores determinantes para la transmisión fluida de contenidos audiovisuales en alta definición es la optimización de la latencia, definida técnicamente como el tiempo que tarda la información en viajar desde el origen hasta la pantalla del receptor.

Para mitigar el retardo y evitar la saturación de los canales internacionales, la ingeniería de la red aplica el principio de caching local. Esta técnica consiste en el almacenamiento de los contenidos de mayor demanda global dentro de los servidores del Data Center propio asentado en el país.

Aproximadamente el 70% del tráfico de Internet que consumen los usuarios locales se provee desde estos servidores locales, prescindiendo de la necesidad de realizar consultas a nodos remotos ubicados en ciudades como São Paulo o Miami. El centro de datos donde se alojan estos recursos cuenta con certificaciones internacionales en seguridad de la información y registra un índice de disponibilidad anual del 99,982%, prestando soporte tanto al sector público como al privado.

Capacidad ante la demanda

La evolución del consumo residencial modificó el comportamiento de la demanda en los hogares. El promedio actual de conectividad se sitúa en nueve dispositivos enlazados de forma simultánea por vivienda, entre los que se incluyen televisores, teléfonos móviles, tabletas y computadoras que compiten de manera directa por el ancho de banda disponible.

La infraestructura técnica fue dimensionada para tolerar los momentos de mayor exigencia, correspondientes a los eventos en vivo de concurrencia masiva. Para el mantenimiento operativo de esta plataforma, equipos técnicos especializados realizan el monitoreo y la supervisión del sistema de forma continua las 24 horas del día.