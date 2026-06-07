El fútbol y su dimensión digital

La gran cita del llamado “deporte rey” está a las puertas de cambiar las reglas del juego para siempre. La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Este certamen pasará a la historia no solo por el debut del formato extendido de 48 selecciones y un total de 104 encuentros, sino por consagrar la mayor revolución tecnológica en la historia de las transmisiones deportivas.

La infraestructura digital y el despliegue de redes globales se han alineado para responder a un hincha que ya no se conforma con mirar de forma pasiva, sino que interactúa con el mundo en cada segundo del partido.

Los hábitos de consumo han cambiado drásticamente hacia la movilidad y la simultaneidad. Según reportes globales emitidos por la consultora internacional MarketIntelo al cierre del año 2025, el mercado del streaming deportivo en vivo alcanzó una valoración sin precedentes de 28.600 millones de dólares.

Ecosistema futbolístico en números

Dentro de este ecosistema, el fútbol se consolidó de manera indiscutible como la disciplina con mayor demanda y tráfico en las plataformas de emisión digital. Los aficionados actuales demandan dinamismo, una realidad respaldada por los datos de la firma de audiencias Nielsen de finales de 2025: el 79,5% de los fanáticos del balompié a nivel mundial utiliza las redes sociales y los servicios de mensajería para consumir e intercambiar contenido interactivo de manera paralela a los 90 minutos de juego.

Esta tendencia, conocida como la “segunda pantalla”, se eleva en el segmento de los millennials y en la generación Z. Esta forma contemporánea de palpitar el deporte queda capturada de manera simbólica en las celebraciones que se dan frente a las pantallas y que son captadas por los teléfonos celulares para compartirlas en forma de fotografía con los amigos en las redes sociales.

Es la viva estampa del hincha del siglo XXI: la pasión del fútbol hoy se vive intensamente desde el celular. A través de grupos, intercambio de fotos, memes y señales de streaming en tiempo real, las pantallas portátiles logran unir a millones de personas, borrando las distancias físicas gracias a una velocidad de transmisión óptima y coberturas dinámicas que capturan las emociones del torneo al instante.

Más allá de la pelota

El despliegue de la FIFA y de los comités organizadores locales no se limita a lo estrictamente deportivo; la tecnología es la columna vertebral que amplifica el espectáculo artístico cultural. El pitazo inicial del torneo vendrá precedido por una monumental ceremonia inaugural el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de México, en el enfrentamiento entre los seleccionados de México y Sudáfrica.

Este show musical y coreográfico, diseñado por la firma especializada Balich Wonder Studio, tendrá una duración exacta de 90 minutos y rendirá homenaje a las raíces prehispánicas y al vibrante folclore norteamericano. El cartel artístico internacional confirmado para esta apertura incluye a figuras globales como J. Balvin, la mítica banda mexicana Maná, Alejandro Fernández, la cantante pop Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, el venezolano Danny Ocean y el fenómeno emergente de Sudáfrica, Tyla.

En las otras sedes

Las sedes de Toronto y Los Ángeles replicarán este despliegue tecnológico y festivo en los días subsiguientes, garantizando que la señal llegue limpia y con ultraalta definición a todo el planeta.

El viernes 12 de junio de 2026, el Mundial vivirá una jornada inaugural histórica en Norteamérica, donde Estados Unidos y Canadá debutarán ante sus públicos rodeados de espectáculos musicales de primer nivel que comenzarán 90 minutos antes de cada encuentro. En el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), la selección de Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en un marco festivo que contará con las actuaciones de estrellas globales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Por su parte, el Estadio de Toronto (BMO Field) albergará el estreno de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. La ceremonia de apertura en suelo canadiense apostará por una fuerte impronta de diversidad cultural y talento local, reuniendo en el escenario a grandes figuras internacionales como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, William Prince, Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, quienes interpretarán canciones del álbum oficial del torneo.

Para la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium, la FIFA romperá esquemas al implementar un histórico espectáculo de medio tiempo –al estilo de la Super Bowl– en lugar de la tradicional clausura previa. Este megaproyecto benéfico, producido por Global Citizen y bajo la dirección artística de Chris Martin (Coldplay), estará encabezado por estrellas globales como Madonna, Shakira y la banda de K-pop BTS. Al show principal se sumarán apariciones especiales de Los Muppets de Plaza Sésamo y artistas invitados como la cantante española Melody, convirtiendo el cierre del torneo en un imponente festival musical con una causa social enfocada en la educación infantil.

Avances tecnológicos

Detrás de la fluidez con la que viaja cada gol, existen avances críticos en telecomunicaciones. La maduración de las redes 5G, la codificación de video de baja latencia y la potencia de los servidores en la nube aseguran transmisiones en 4K y 8K sin congelamientos de pantalla. La ingeniería audiovisual al servicio del deporte cumple así una función que va más allá del entretenimiento: se convierte en el puente digital definitivo que conecta los corazones de los aficionados en todo el mundo. En definitiva, una evidencia de que en la aldea global vivimos todos conectados.

@marta_escurra