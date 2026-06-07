Esto sucedió

Un cura vasco, bonachón y franciscano...

“Vasco de pies a cabeza, enorme, bonachón y franciscano” era la descripción del padre Felipe, un cura que revolucionó el barrio Ybaroty de Villarrica con su labor comunitaria desde 1964. Inició un dispensario médico con “dos viejos estantes en un rincón del despacho parroquial que fueron su primer moblaje”. El puesto atendía en 1968 a más de dos mil enfermos con nueve médicos encabezados por el Dr. Rubén Mussi. Hasta contaba con ambulancia y un comedor para 250 niños.

Oratoria en Colegio Nacional de Niñas

La fotografía corresponde a la clausura del Concurso de Oratoria organizado por la Academia Literaria del Colegio Nacional de Niñas. En ella se observa a la Directora de la institución entregando uno de los premios a la alumna Sofía Gill. Del concurso participaron alumnas del Inmaculado Corazón de María, Normal 1, Escuela de Comercio 1 y el Colegio Nacional de Niñas. La representante de la Escuela de Comercio N° 1, obtuvo el primer premio, decía ABC en 1968.

Exportación de caña a Japón

“Empresarios japoneses se hallan interesados en la adquicisión de caña paraguaya y han realizado las primeras diligencias encaminadas a lograr ese propósito consistente en la promoción de la exportación de la caña paraguaya. En el grabado, el titular del directorio de APAL, señor Absalón Arias, en compañía de los ernpresarios japoneses en ocasión de la visita a una de las dependencias de esa institución estatal”, decía ABC Color a fines de mayo de 1968.

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