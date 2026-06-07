Revelaciones y misterios de la Masonería en Paraguay

Hace más de un año el Gran Maestro Carlos Sosa Jovellanos dio impulso a que se investigue en el Gran Archivo de la Gran Logia Simbólica deel Paraguay la verdadera historia de los masones en nuestro país. El acervo cuenta con más de doscientos mil folios que datan desde 1869 hasta el presente. Desde su reciente lanzamiento las repercusiones han sido excelentes, pues el libro pretende justamente establecer un aporte a la historia de la institución así como también a la historia en general al tratarse de “un grupo de hombres que tuvo una influencia sumamente importante en varios aspectos de la vida social, política y económica del Paraguay”, dice en esta entrevista el doctor Herib Caballero Campos.

- ¿Acaso Francisco Solano López fue masón? Dado que siempre se habla de símbolos masónicos en el Palacio de López.

- Esa es una información que siempre circula, pero lo que he encontrado en el Gran Archivo de la Gran Logia Simbólica del Paraguay es que el Gran Secretario Isaac Goldenberg en la década de 1950 escribió a la Gran Logia de Francia para preguntar si Francisco Solano López Carrillo se inició en la Masonería en dicho país. La respuesta fue que en sus registros no consta, y que los mismos habían sufrido muchas pérdidas debido a la Guerra Mundial, así que en principio podemos concluir que no fue.

- ¿Tuvo algo que ver con los masones Don Carlos Antonio López? Varios de sus funcionarios fueron iniciados en la masonería.

- Bueno esa idea estaba instalada en el libro de Amadeo Báez Allende que hasta ahora es el libro de cabecera para la historia de la institución en el Paraguay. En ese sentido hemos consultado a través de Marcelo Ortega con el Archivo de la Gran Logia Unida de Gran Bretaña en donde nos informaron que no existió la Logia volante Conway que, según Báez Allende, funcionaba a bordo del buque británico Locust y en la que supuestamente se habían iniciado esos varios funcionarios. En 1864, arribó a Asunción el maestro italiano Enrique Tuvo, quien durante los procesos de San Fernando fue acusado además de participar en la Conspiración de tener una Logia Masónica denominada Pitágoras.

- ¿Cuál fue el papel de los masones en la Reconstrucción Nacional luego de la Guerra contra la Triple Alianza?

- La primera Logia se estableció en 1869 bajo los auspicios del Gran Oriente del Brasil del Valle de los Benedictinos, siendo el primer Venerable Maestro Coronel Francisco Vieira Faria Rocha. Una de las primeras actividades de la Logia Fe fue establecer um Asilo de Ayuda que estaba consagrado a la Virgen del Carmen, dicho Asilo funcionó en el ex local del Seminario y atendían a los enfermos, repartían medicamentos y alimentos. Cabe señalar que además durante la epidemia de fiebre amarilla en diciembre de 1870 también hicieron lo mismo para miles de personas que estaban prácticamente desahuciadas por la terrible Guerra, las personas morían de hambre en extrema necesidad, y la Masonería desarrolló desde un principio su labor filantrópica.

Lea más: Un siglo con la ciencia en el Paraguay

- ¿Tenía algo que ver la ocupación brasileña?

- Si, la mayoría de los miembros de la Masonería en esos años eran oficiales del ejército imperial brasileño. Luego de Faria asumió como Venerable Maestro de la Logia FE, el doctor João Adrião Chaves, quien era el jefe del servicio médico, quien estuvo en Paraguay hasta 1872. Chaves que era grado 33, junto con otros masones estableció el 1 de junio de 1871 el Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay. De hecho varias logias dejaron de estar activas cuando las tropas brasileñas abandonaron el Paraguay el 22 de junio de 1876. Justamente en el libro se demuestra que la Logia Fe estuvo activa hasta 1880.

- Aparte de Bernardino Caballero hubo otros ilustres masones en esos tiempos...

- Estaban Cirilo Antonio Rivarola, Juan Bautista Gill, Higinio Uriarte, Patricio Escobar, Cecilio Báez entre otros jefes de estado. José Segundo Decoud, Juan Silvano Godoi, al igual que otros destacados educadores como Delfín Chamorro, Ramón Indalecio Cardozo, o poetas como Alejandro Guanes; juristas como Teodosio González, Antonio Sosa. Todos ellos entre otros muchos formaron parte de las logias que estaban comprendidas en el Gran Oriente del Paraguay.

Lea más: Los tres documentos históricos que cimentaron la libertad

- Es decir muchos presidentes que tuvimos fueron masones...

- Fueron 13 presidentes de la República que eran masones, la mayoría entre 1870 y 1940, siendo el último jefe de estado el mariscal José Félix Estigarribia, quien se había iniciado en la Logia Perfecta Armonía de Concepción, mientras estaba asignado al destacamento militar de dicha ciudad.

- Si tuvimos presidentes, empresarios y grandes benefactores masones ¿por qué existía como cierto “temor” en nuestra sociedad hacia la masonería?

- Lo que ocurre que la Masonería especulativa desde sus orígenes cuestionó al poder de las Monarquías absolutas; entonces como era perseguida trabajaban secretamente y a partir de esa condición es que se comenzaron a tejer varias versiones o conjeturas sobre sus rituales y prácticas que fueron aprovechadas para generar una leyenda negra sobre la Orden Masónica, principalmente en la disputa con esos poderes tradicionales que veían en los principios masónicos de libertad e igualdad como una afrenta a lo que dichos poderes defendían como lo correcto.

- Además tuvieron gran aporte filantrópico para el país.

- La Masonería paraguaya hacia su labor filántropica a comienzos del siglo XX mediante una organización denominada Cruz Blanca, que atendía a los enfermos y heridos durante las Guerras Civiles, así como también durante las epidemias como de la Gripe Española en 1918. Durante la Guerra del Chaco se organizó en el Templo histórico de la calle Palma un Hospital Masónico cuya comisión fue presidida por William Paats. Asimismo hemos encontrado en el Gran Archivo varias cartas de apoyos a niños hijos de lisiados de la Guerra del Chaco, así como también para ayudar a niños enfermos internados en el Hospital de Clínicas.

- ¿Hubo mujeres entre los masones?

- Existen Logias femeninas y mixtas, en 1921 hubo una intención de formar una Logia Mixta y solicitaban permiso para usar el templo histórico, pero la solicitud no fue aceptada, pues los principios de la Constitución de Anderson que rigen a la Masonería afirman que las logias solo pueden ser integradas por varones. En ese sentido, es el primer dato que aporta al libro sobre esta situación o había por lo menos intención que mujeres se inicien en la Masonería pero bajo la Orden Mixta.

- ¿Cuál es finalmente la logia auténtica o la más antigua de los masones en el Paraguay?

- La Gran Logia Simbólica del Paraguay fue establecida el 13 de mayo de 1923, en el Templo Histórico de la calle Palma, que fue inaugurado en 1903. Dicha potencia masónica junto con el Supremo Consejo del Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la República del Paraguay conforman el Gran Oriente del Paraguay, que fue reconocido por el Gobierno del Paraguay en 1895. Dichas potencias continúan hasta ahora vinculadas por un Tratado de Alianza y Paz. La continuidad histórica de la institución Masónica se demuestra en el Libro desde el primer Gran Maestro hasta el actual Carlos Sosa Jovellanos. No obstante, existen otras Potencias masónicas más nuevas que corresponden incluso a otros ritos, o que son femeninas o mixtas.

- ¿Qué mitos y verdades podríamos enumerar sobre la masonería en Paraguay?

- Hay varios, en ese sentido podemos decir que en el libro las personas se encontraron con informaciones novedosas como por ejemplo que Bernardino Caballero se inició en la logia Fe en Asunción, así mismo se demuestra la protección y colaboración de la Masonería con la primer mujer periodista Ramona Ferreira. Asimismo se ha demostrado a partir de dos documentos cómo la Masonería fue controlada por el Gobierno que le exigió durante la dictadura del General Higinio Morínigo que le envie la lista de sus miembros.

Para conocer el resto sólo hace falta sumergirse en las reveladoras páginas de libro.

pgomez@abc.com.py