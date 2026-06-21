Esto sucedió

Escalinata de la calle Curupayty

En junio de 1976, con la semaforización y la idea de agilizar el tránsito se pensó en la supresión de la escalinata de la calle Curupayty. La idea “ha sido nuevamente sugerida en el seno de la Junta Municipal de Asunción. Se estima que la misma obstaculiza innecesariamente el tráfico automotor”, decía ABC Color. Afortunadamente, la idea no prendió y pese al crecimiento de la ciudad en edificios se mantienen estos verdaderos patrimonios urbanos.

Vianda escolar

“Para evitar gastos de cantinas o golosinas, ofrecemos a las mamás algunas soluciones como la vianda escolar, por ejemplo. Para ello, una dietista confeccionó unos menús que contienen una alimentación balanceada y acorde con las calorías que necesita un niño de edad escolar. El secreto está en que la comida sea poca, rica y con mucho contenido alimenticio. Evitar las cosas secas (como papas, miga de pan, etc.) que no alimentan, cansan y dan mucha sed. También renovar la presentación, para que no aburra y siempre sea divertida”, decía ABC en junio de 1976.

Remanso Castillo antes del puente

“Remanso Castillo vista desde la orilla occidental muestra las obras que se hallan en construcción y las dependencias de la empresa constructora del puente. Según los últimos informes, fueron ya colocados los primeros pilotes y hasta el momento los trabajos se ejecutan a ritmo normal. Al momento de tomar la fotografía, dos motonautas se divertían sorteando camalotes”, decía ABC Color en junio de 1976.

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