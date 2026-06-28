Agenda cultural y artística del 28 de junio al 4 de julio de 2026

DOMINGO 28
San Juan del Centre Català / Sant Joan 2026
Juegos, actividades varias, stands gastronómicos y propuestas culturales te esperan en la fiesta de Sant Joan del Centre Català, a realizarse de 11:00 a 17:00 en Punto Divertido, Casona Loma Tarumá.
Aprovechá los últimos días de junio para sumarte a una fiesta divertida y con sabores auténticos.
Más informaciones: @centrecatalapy
Zarzuela Paraguaya / Palomita Para
Ofrecido por: Elenco Anástasi y ArtVita
Hora: 17:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: @ccpaculturalpy
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Concierto / Una noche, toda la música
Ofrecido por: Isnamu
Hora: 19:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion
LUNES 29
Música / Encuentro de coros
“Este año celebramos una década de música, encuentro y pasión por el canto”, se lee en la invitación del Coro Dante Alighieri al Encuentro de Coros 2026, junto al Coro de la Unione Siciliana del Paraguay.
El evento se realizará a las 19:30 en el Salón Auditorio Noemí Ferrari de Nagy, sede Fernando de la Mora del Dante Alighieri.
Más informaciones : @idapyasu
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MARTES 30
Concierto / Homenaje a Hermeto Pascoal
Ofrecido por: Ensamble Fusión de la OSN
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil
Informaciones: @lasinfonicapy
JUEVES 2
Concierto / Tercer Concierto de Temporada
Ofrecido por: OSCA
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @osca_py
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Paseo / Circuito Terrazas de Asunción
Ofrecido por: Senatur
Hora: 18:00
Lugar: Turista Róga (Palma)
Informaciones: @senatur_py
VIERNES 3
Concierto / Aniversario de Stael English
Ofrecido por: Sergio Cuquejo, Spirit and Sound y Stael’s Choir
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @sroenglish