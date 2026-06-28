Agenda cultural y artística del 28 de junio al 4 de julio de 2026

DOMINGO 28

San Juan del Centre Català / Sant Joan 2026

Juegos, actividades varias, stands gastronómicos y propuestas culturales te esperan en la fiesta de Sant Joan del Centre Català, a realizarse de 11:00 a 17:00 en Punto Divertido, Casona Loma Tarumá.

Aprovechá los últimos días de junio para sumarte a una fiesta divertida y con sabores auténticos.

Más informaciones: @centrecatalapy

Zarzuela Paraguaya / Palomita Para

Ofrecido por: Elenco Anástasi y ArtVita

Hora: 17:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: @ccpaculturalpy

Lea más: La zarzuela paraguaya “Paloma Pará” regresa con funciones y una versión protagonizada por niños y adolescentes

Concierto / Una noche, toda la música

Ofrecido por: Isnamu

Hora: 19:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @teatromunicipaldeasuncion

LUNES 29

Música / Encuentro de coros

“Este año celebramos una década de música, encuentro y pasión por el canto”, se lee en la invitación del Coro Dante Alighieri al Encuentro de Coros 2026, junto al Coro de la Unione Siciliana del Paraguay.

El evento se realizará a las 19:30 en el Salón Auditorio Noemí Ferrari de Nagy, sede Fernando de la Mora del Dante Alighieri.

Más informaciones : @idapyasu

Lea más: Olivia Wilde convierte la crisis de la mediana edad en comedia en la película ‘La invitación’

MARTES 30

Concierto / Homenaje a Hermeto Pascoal

Ofrecido por: Ensamble Fusión de la OSN

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil

Informaciones: @lasinfonicapy

JUEVES 2

Concierto / Tercer Concierto de Temporada

Ofrecido por: OSCA

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @osca_py

Lea más: ‘Supergirl’ se aleja del heroísmo clásico y regresa caótica y más humana

Paseo / Circuito Terrazas de Asunción

Ofrecido por: Senatur

Hora: 18:00

Lugar: Turista Róga (Palma)

Informaciones: @senatur_py

VIERNES 3

Concierto / Aniversario de Stael English

Ofrecido por: Sergio Cuquejo, Spirit and Sound y Stael’s Choir

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @sroenglish