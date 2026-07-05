ABC Revista
05 de julio de 2026 a la - 01:00

Esto sucedió

A propósito de esta foto de la calle Humaitá, el Arq. Gustavo Glavinich nos recuerda al vecindario.
A propósito de esta foto de la calle Humaitá, el Arq. Gustavo Glavinich nos recuerda al vecindario.ABC COLOR

Hechos que fueron noticia décadas atrás...

Por Pedro Gómez Silgueira

Rincón con historia

El Arq. Gustavo Glavinich aportó datos de un rincón con historia: “En la casa de la esquina de Piribebuy y Pasaje Yegros vivió Alma María Vaesken, la cantante de Los Tres Sudamericanos, antes de ir a residir en España. En la esquina de en frente vivieron los fundadores de la Panadería La Negrita, ubicada en la esquina de Juan E. O’Leary y sobre esta última, entre Piribebuy y Humaitá, está la casa donde durmió Juan Domingo Perón en su primera noche en Asunción. Al día siguiente ya se instaló en lo de Gayol”.

Ocupación de iglesias y manifestaciones

En junio y julio de 1969 Asunción fue escenario de manifestaciones y ocupaciones de iglesia en protesta por la venida de Nelson Rockefeller y la represión.
En junio y julio de 1969 Asunción fue escenario de manifestaciones y ocupaciones de iglesia en protesta por la venida de Nelson Rockefeller y la represión.

A fines de junio de 1969 estudiantes universitarios y de distintos colegios ocuparon iglesias ante la represión sufrida por jóvenes que se manifestaron durante la visita del enviado del presidente Richard Nixon al Paraguay, Nelson Rockefeller, gobernador del estado de Nueva York. Incluso las madres protestaron por varias detenciones de líderes estudiantiles. En la foto, un aspecto de la ocupación de la iglesia de San José por estudiantes universitarios y secundarios el 29 de junio.

Hermandad paraguayo-japonesa

Curso de japonés en el Centro Paraguayo Japonés, ubicado en 1969 en las calles 25 de Mayo y México.
Curso de japonés en el Centro Paraguayo Japonés, ubicado en 1969 en las calles 25 de Mayo y México.

Un curso de idioma japonés, patrocinado por la Asociación Paraguayo-Japonesa se dictó en la sede del Centro Paraguayo-Japonés, sito entonces en la calle 25 de Mayo y México, en julio de 1969. Del acto inaugural participaron autoridades educacionales, tales como el titular de la cartera de Educación y Culto, Dr. Raúl Peña; el embajador del Japón, Sr. Kazuo Futamata, miembros del cuerpo diplomático y otras autoridades nacionales, civiles y militares.

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