Esto sucedió

Rincón con historia

El Arq. Gustavo Glavinich aportó datos de un rincón con historia: “En la casa de la esquina de Piribebuy y Pasaje Yegros vivió Alma María Vaesken, la cantante de Los Tres Sudamericanos, antes de ir a residir en España. En la esquina de en frente vivieron los fundadores de la Panadería La Negrita, ubicada en la esquina de Juan E. O’Leary y sobre esta última, entre Piribebuy y Humaitá, está la casa donde durmió Juan Domingo Perón en su primera noche en Asunción. Al día siguiente ya se instaló en lo de Gayol”.

Ocupación de iglesias y manifestaciones

A fines de junio de 1969 estudiantes universitarios y de distintos colegios ocuparon iglesias ante la represión sufrida por jóvenes que se manifestaron durante la visita del enviado del presidente Richard Nixon al Paraguay, Nelson Rockefeller, gobernador del estado de Nueva York. Incluso las madres protestaron por varias detenciones de líderes estudiantiles. En la foto, un aspecto de la ocupación de la iglesia de San José por estudiantes universitarios y secundarios el 29 de junio.

Hermandad paraguayo-japonesa

Un curso de idioma japonés, patrocinado por la Asociación Paraguayo-Japonesa se dictó en la sede del Centro Paraguayo-Japonés, sito entonces en la calle 25 de Mayo y México, en julio de 1969. Del acto inaugural participaron autoridades educacionales, tales como el titular de la cartera de Educación y Culto, Dr. Raúl Peña; el embajador del Japón, Sr. Kazuo Futamata, miembros del cuerpo diplomático y otras autoridades nacionales, civiles y militares.

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