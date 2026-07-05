Estampillas de Homenaje a la OSCA

Homenaje a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) es la serie de estampillas que lanzó la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa). La composición visual de las estampillas destaca las distintas familias instrumentales de la orquesta, integrada con imágenes de músicos ejecutando instrumentos de viento, percusión y cuerdas como violines, violas y violonchelos. Está diseñado sobre un fondo panorámico del Teatro Municipal Ignacio A. Pane, escenario histórico de innumerables conciertos y expresiones culturales.

Amar y no vivir en Paraguay

Es el libro de Teresa Méndez-Faith y Pedro Contrera Cuba, que propone una profunda reflexión sobre el exilio, la memoria y la identidad nacional. La obra publicada con respaldo de El Cabildo fue presentada en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, donde escritores, académicos, estudiantes, investigadores y amantes de la literatura participaron del conversatorio protagonizado por los autores, con la moderación de la escritora Maricruz Méndez Vall.

Exposición de originales griegos

“Mitos Griegos: Del Helenismo al Neoclásico” es la segunda muestra temporal del Museo de Arte Sacro de Asunción (Manuel Domínguez y Paraguarí). Podrá ser visitada del 8 al 26 de julio de 9:00 a 18:00 y en ella se expondrán por primera vez en Paraguay una selección de obras arqueológicas griegas de 2500 años de antigüedad que pertenecen a la Colección privada de Nicolás Latourrette Bo. Los mitos griegos han sido el corpus mitológico desarrollado por una religión de la antigüedad que más ha influido en el desarrollo del arte occidental y la cultura universal.

El MuCi avanza hacia su apertura en 2028

A un año del inicio de su construcción, las estructuras de hormigón y fundaciones de la futura sede del Museo de Ciencias (MuCi) empiezan a ganar altura en la Costanera Norte de Asunción, informaron los responsables. La inauguración de este centro de referencia regional, cuya inversión es la más grande y ambiciosa en la historia de los museos del país, está prevista para 2028. Ubicada junto a la bahía de Asunción, la sede del MuCi se perfila como una de las obras de mayor complejidad técnica y arquitectónica de la región con 16.000 m2 de construcción y 4 hectáreas de parque.

“Inverniz líquido, pintura y espejo”

El Centro Cultural del Lago invita a la exposición de obras “Inverniz líquido, pintura y espejo”, de Walter Martínez. La muestra se extenderá hasta el 26 de julio de 2026. La pintura no representa: refleja y desplaza. Como el agua, devuelve el mundo alterado: fragmento, profundidad, deriva.

La imagen no concluye: ocurre. El paisaje no es tema, sino condición: nos contiene. La pintura trabaja en ese umbral, donde las cosas no terminan de separarse. Mirar deja de capturar: se vuelve intercambio. La pintura mira. Y al mirar, nos vuelve paisaje.

“Paraguay, Ñane Retã Rekove<b>”</b>

El Centro Cultural de la República El Cabildo habilitó la séptima edición de la muestra colectiva de pinturas “Paraguay, Ñane Retã Rekove”, que podrá ser visitada hasta el 20 de julio en la Sala de Exposiciones Temporales del Cabildo (Avda. República e/Río Tebicuary y Río Manduvirá), con acceso libre y gratuito. Organizada por el artista plástico y gestor cultural Horacio Guimaraens, se trata de una propuesta artística que, a través de la sensibilidad y el talento de destacados creadores, rinde homenaje a la identidad, la memoria y la riqueza cultural del Paraguay.

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