ABC Revista
05 de julio de 2026 a la - 01:00

¿Qué hay?

Las nuevas estampillas de Homenaje a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ya están en circulación.
Las nuevas estampillas de Homenaje a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ya están en circulación.Gentileza

Novedades en filatelia, exposiciones, libros, lanzamientos, música, arte y cultura...

Por Pedro Gómez Silgueira

Estampillas de Homenaje a la OSCA

Homenaje a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) es la serie de estampillas que lanzó la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa). La composición visual de las estampillas destaca las distintas familias instrumentales de la orquesta, integrada con imágenes de músicos ejecutando instrumentos de viento, percusión y cuerdas como violines, violas y violonchelos. Está diseñado sobre un fondo panorámico del Teatro Municipal Ignacio A. Pane, escenario histórico de innumerables conciertos y expresiones culturales.

La directora del correo Nilda Rosa López, el maestro Luis Szarán, Marcela Bacigalupo, directora de cultura de la Municipalidad de Asunción y el maestro Sergio Cuquejo, director artístico del Teatro Municipal presentaron el nuevo sello postal.
La directora del correo Nilda Rosa López, el maestro Luis Szarán, Marcela Bacigalupo, directora de cultura de la Municipalidad de Asunción y el maestro Sergio Cuquejo, director artístico del Teatro Municipal presentaron el nuevo sello postal.

Amar y no vivir en Paraguay

Es el libro de Teresa Méndez-Faith y Pedro Contrera Cuba, que propone una profunda reflexión sobre el exilio, la memoria y la identidad nacional. La obra publicada con respaldo de El Cabildo fue presentada en la Casa Bicentenario de la Literatura “Augusto Roa Bastos”, donde escritores, académicos, estudiantes, investigadores y amantes de la literatura participaron del conversatorio protagonizado por los autores, con la moderación de la escritora Maricruz Méndez Vall.

Los autores del libro, Teresa Méndez-Faith y Pedro Contrera Cuba, durante la presentación.
Los autores del libro, Teresa Méndez-Faith y Pedro Contrera Cuba, durante la presentación.

Exposición de originales griegos

Mitos griegos es la nueva exposición que presentará obras arqueológicas y artística de la antigua Grecia en el Museo de Arte Sacro de Asunción.
Mitos griegos es la nueva exposición que presentará obras arqueológicas y artística de la antigua Grecia en el Museo de Arte Sacro de Asunción.

“Mitos Griegos: Del Helenismo al Neoclásico” es la segunda muestra temporal del Museo de Arte Sacro de Asunción (Manuel Domínguez y Paraguarí). Podrá ser visitada del 8 al 26 de julio de 9:00 a 18:00 y en ella se expondrán por primera vez en Paraguay una selección de obras arqueológicas griegas de 2500 años de antigüedad que pertenecen a la Colección privada de Nicolás Latourrette Bo. Los mitos griegos han sido el corpus mitológico desarrollado por una religión de la antigüedad que más ha influido en el desarrollo del arte occidental y la cultura universal.

El MuCi avanza hacia su apertura en 2028

Diseño que cómo será el futuro Museo del MuCi en la Costanera de Asunción.
Diseño que cómo será el futuro Museo del MuCi en la Costanera de Asunción.

A un año del inicio de su construcción, las estructuras de hormigón y fundaciones de la futura sede del Museo de Ciencias (MuCi) empiezan a ganar altura en la Costanera Norte de Asunción, informaron los responsables. La inauguración de este centro de referencia regional, cuya inversión es la más grande y ambiciosa en la historia de los museos del país, está prevista para 2028. Ubicada junto a la bahía de Asunción, la sede del MuCi se perfila como una de las obras de mayor complejidad técnica y arquitectónica de la región con 16.000 m2 de construcción y 4 hectáreas de parque.

“Inverniz líquido, pintura y espejo”

Una de las obras que serán expuestas en el Centro Cultural del Lago.
Una de las obras que serán expuestas en el Centro Cultural del Lago.

El Centro Cultural del Lago invita a la exposición de obras “Inverniz líquido, pintura y espejo”, de Walter Martínez. La muestra se extenderá hasta el 26 de julio de 2026. La pintura no representa: refleja y desplaza. Como el agua, devuelve el mundo alterado: fragmento, profundidad, deriva.

La imagen no concluye: ocurre. El paisaje no es tema, sino condición: nos contiene. La pintura trabaja en ese umbral, donde las cosas no terminan de separarse. Mirar deja de capturar: se vuelve intercambio. La pintura mira. Y al mirar, nos vuelve paisaje.

“Paraguay, Ñane Retã Rekove<b>”</b>

El Centro Cultural de la República El Cabildo habilitó la séptima edición de la muestra colectiva de pinturas “Paraguay, Ñane Retã Rekove”. En la foto, las autoras y autores con el director del Cabildo, Anibal Saucedo Rodas.
El Centro Cultural de la República El Cabildo habilitó la séptima edición de la muestra colectiva de pinturas “Paraguay, Ñane Retã Rekove”. En la foto, las autoras y autores con el director del Cabildo, Anibal Saucedo Rodas.

El Centro Cultural de la República El Cabildo habilitó la séptima edición de la muestra colectiva de pinturas “Paraguay, Ñane Retã Rekove”, que podrá ser visitada hasta el 20 de julio en la Sala de Exposiciones Temporales del Cabildo (Avda. República e/Río Tebicuary y Río Manduvirá), con acceso libre y gratuito. Organizada por el artista plástico y gestor cultural Horacio Guimaraens, se trata de una propuesta artística que, a través de la sensibilidad y el talento de destacados creadores, rinde homenaje a la identidad, la memoria y la riqueza cultural del Paraguay.

“Paraguay, Ñane Retã Rekove” es la muestra que puede ser visitada en El Cabildo.
“Paraguay, Ñane Retã Rekove” es la muestra que puede ser visitada en El Cabildo.

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