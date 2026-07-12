Agenda cultural y artística del 12 al 18 de julio de 2026

DOMINGO 12
Coffee party / Expresso
Ofrecido por: Mokai Sky Bar & Lounge
Hora: 16:00
Lugar: Mokai
Informaciones: ticketea.com.py
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Teatro musical / El Principito
Ofrecido por: Santiago Palumbo
Hora: 16:30
Lugar: Teatro Guaraní
Informaciones: tuti.com.py
LUNES 13
Colonia de invierno / La Isla Verde
Vuelve la colonia de invierno del Instituto Cultural Paraguayo Alemán: La Isla Verde. Es una colonia de vacaciones para chicos y no tan chicos, y tiene lugar del 13 al 17 de julio de 10 a 15 horas. Participación solo con inscripción previa al (0983) 307 150. Más informaciones, en @icpa_gz
JUEVES 16
Concierto / Libertad y legado
Ofrecido por: OSN
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal de Asunción
Informaciones: @lasinfonicapy
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Show / K-Pop Guerreras hasta el final
Ofrecido por: K-Pop Guerreras
Hora: 18:00
Lugar: Anfiteatro Rafael Rojas Doria, de Villa Elisa
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / Revivir
Ofrecido por: Ismael Ledesma
Hora: 20:30
Lugar: Teatro de las Américas
Informaciones: ticketea.com.py
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VIERNES 17
Show de humor / Las Karashans
Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers, Gustavo Corvalán
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 18
Taller de manualidades, dibujo y pintura / Colonia de vacaciones
La invitación es para niños y niñas de 6 a 12 años a vivir una mañana llena de creatividad, diversión y mucho color. En este taller podrán crear, aprender, hacer nuevos amigos y disfrutar de las vacaciones de invierno en el Centro Comunal San Jerónimo de 10 a 12:00. Más informaciones: @accioncultural_