Agenda cultural y artística del 12 al 18 de julio de 2026

DOMINGO 12

Coffee party / Expresso

Ofrecido por: Mokai Sky Bar & Lounge

Hora: 16:00

Lugar: Mokai

Informaciones: ticketea.com.py

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Teatro musical / El Principito

Ofrecido por: Santiago Palumbo

Hora: 16:30

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 13

Colonia de invierno / La Isla Verde

Vuelve la colonia de invierno del Instituto Cultural Paraguayo Alemán: La Isla Verde. Es una colonia de vacaciones para chicos y no tan chicos, y tiene lugar del 13 al 17 de julio de 10 a 15 horas. Participación solo con inscripción previa al (0983) 307 150. Más informaciones, en @icpa_gz

JUEVES 16

Concierto / Libertad y legado

Ofrecido por: OSN

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @lasinfonicapy

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Show / K-Pop Guerreras hasta el final

Ofrecido por: K-Pop Guerreras

Hora: 18:00

Lugar: Anfiteatro Rafael Rojas Doria, de Villa Elisa

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Revivir

Ofrecido por: Ismael Ledesma

Hora: 20:30

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: ticketea.com.py

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VIERNES 17

Show de humor / Las Karashans

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers, Gustavo Corvalán

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 18

Taller de manualidades, dibujo y pintura / Colonia de vacaciones

La invitación es para niños y niñas de 6 a 12 años a vivir una mañana llena de creatividad, diversión y mucho color. En este taller podrán crear, aprender, hacer nuevos amigos y disfrutar de las vacaciones de invierno en el Centro Comunal San Jerónimo de 10 a 12:00. Más informaciones: @accioncultural_