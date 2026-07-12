ABC Revista
12 de julio de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 12 al 18 de julio de 2026

Concepto de juego.
Concepto de juego.Ulza

Enterate de todo lo que hay disponible esta semana entre colonias de vacaciones, talleres para niños, shows de humor, etcétera.

Por ABC Color

DOMINGO 12

Coffee party / Expresso

Ofrecido por: Mokai Sky Bar & Lounge

Hora: 16:00

Lugar: Mokai

Informaciones: ticketea.com.py

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Teatro musical / El Principito

Ofrecido por: Santiago Palumbo

Hora: 16:30

Lugar: Teatro Guaraní

Informaciones: tuti.com.py

LUNES 13

Colonia de invierno / La Isla Verde

Vuelve la colonia de invierno del Instituto Cultural Paraguayo Alemán: La Isla Verde. Es una colonia de vacaciones para chicos y no tan chicos, y tiene lugar del 13 al 17 de julio de 10 a 15 horas. Participación solo con inscripción previa al (0983) 307 150. Más informaciones, en @icpa_gz

JUEVES 16

Concierto / Libertad y legado

Ofrecido por: OSN

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal de Asunción

Informaciones: @lasinfonicapy

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Show / K-Pop Guerreras hasta el final

Ofrecido por: K-Pop Guerreras

Hora: 18:00

Lugar: Anfiteatro Rafael Rojas Doria, de Villa Elisa

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / Revivir

Ofrecido por: Ismael Ledesma

Hora: 20:30

Lugar: Teatro de las Américas

Informaciones: ticketea.com.py

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VIERNES 17

Show de humor / Las Karashans

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers, Gustavo Corvalán

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 18

Taller de manualidades, dibujo y pintura / Colonia de vacaciones

Niños pintando.
Niños pintando.

La invitación es para niños y niñas de 6 a 12 años a vivir una mañana llena de creatividad, diversión y mucho color. En este taller podrán crear, aprender, hacer nuevos amigos y disfrutar de las vacaciones de invierno en el Centro Comunal San Jerónimo de 10 a 12:00. Más informaciones: @accioncultural_