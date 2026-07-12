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12 de julio de 2026 a la - 01:00

La canasta mecánica

La canasta mecánica
La canasta mecánicaArchivo, ABC Color

TRATEMONOS DULCEMENTE -- El conocimiento llega y la sabiduría queda, dice Tennyson. En mi caso, algún conocimiento llega, pero la sabiduría no aparece.

Por Carla Fabri

Lo que casi siempre surge es una duda reflexiva, mezcla de tímida incertidumbre y optimismo solitario que, a veces, se mezcla con una triste bronca ante los resultados poco felices de nuestras relaciones y reacciones humanas como, por ejemplo, la costumbre de los permanentes enfrentamientos verbales agresivos, la falta de sutileza, el querer tener la razón a toda costa y aplastar al prójimo desde la militancia de ideas.

Si me veo obligada a tomar partido por una de las partes, elijo apoyar al lado más vulnerable (digo vulnerable, no débil).

Aunque no soy desconfiada, el poder, el dinero excesivo y la fama me producen sospechas. Salvo pocas excepciones, no me atraen las personas mundialmente conocidas multimillonarias, sobre todo si son soberbias y maltratadoras, aunque sean deportistas de mucha fama. En línea general, la gente soberbia se cree superior al resto, se siente parte del poder mundial y muestra un rechazo abierto a cualquier forma de repudio, crítica o consejo.

Tampoco siento simpatía por los gobiernos asustadizos ni por aquellos poderosos, que quieren obligar a comportarse con corrección a los gobiernos más débiles.

Apoyo las leyes que favorecen a la gente vulnerable. Recordemos que existió la quema de brujas y herejes, un fenómeno impulsado por el fervor religioso, la ignorancia y el miedo a lo desconocido, que se desató entre los siglos XV y XVIII en Europa y América. Estas quemas eran brutales y grotescas incluso para la mentalidad de finales de la Edad Media. Pese a que los Estados modificaron sus códigos penales, separando los delitos civiles de los religiosos, en la actualidad, los numerosos feminicidios que suceden a diario, más la aparición de grupos religiosos, en los Estados Unidos, que quieren despojar a las mujeres de sus derechos, entre ellos el derecho al voto, demuestra que todavía existen vestigios de aquellas atroces quemas de brujas y herejes.

También, y pese a que se abolió la esclavitud, un sistema en el que una persona era propiedad legal de otra, y los esclavos eran considerados mercancías que podían comprarse, venderse y heredarse, se reaviva la supremacía blanca y el racismo empieza a mostrar sus garras discriminatorias.

Ahora, una nueva derecha ultra conservadora se afirma en la ilustración oscura, ataca con dureza a la frágil democracia y a los derechos humanos, quiere desmantelar el Estado país e instaurar nuevas monarquías de poderosos tecno feudales multibillonarios y sus representantes. No es conspiranoia, es la realidad. Es momento de reflexionar, de tratarnos con respeto, de apoyar e interpretar con honestidad los derechos humanos que nos protegen. Porque, si seguimos destilando odio y peleando a dentelladas, quienes no tenemos fortunas billonarias, hombres y mujeres comunes que conformamos la ciudadanía planetaria, acabaremos por ser la nueva servidumbre de la gleba. Por eso insisto: Por favor, en lo posible, tratémonos dulcemente 🙏🙏🙏.

carlafabri@abc.com.py