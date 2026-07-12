Encuentro con Lautaro Rivara

Poesía, activismo y la Flotilla de la Libertad se titula el encuentro con el poeta argentino Lautaro Rivara que se realizará mañana lunes en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos. Rivara es coordinador del capítulo de México del Movimiento Poético Mundial. La actividad será a las 19:00 en la citada casa del Centro Cultural de la República El Cabildo, ubicada sobre la calle México 346, con acceso es libre y gratuito. El escritor y activista compartirá su obra poética y su experiencia como parte de la Flotilla de la Libertad de ayuda humanitaria a Gaza.

100 Voces que forjaron la identidad nacional

El Centro Cultural de la República El Cabildo recibió a don Gerardo Aguiar Roa, autor de la obra Memoria de los 100 Cultores de la Identidad Nacional, cuya impresión estuvo a cargo del CCR. Se trata de un valioso aporte al rescate, investigación y difusión de la memoria cultural del Paraguay, reuniendo la trayectoria y el legado de cien referentes nacionales que contribuyeron al fortalecimiento de la identidad paraguaya desde distintas expresiones artísticas, literarias y sociales. Gerardo Aguiar Roa es académico de número, investigador, analista, antropólogo, lingüista, poeta, escritor, narrador y traductor bilingüe.

<i>El Reino de Pixel </i>

Hasta el 26 de julio, el Teatro Latino abrirá las puertas de El Reino de Pixel, una innovadora propuesta para toda la familia que promete sorprender a grandes y chicos. Escrita y dirigida por Erik Gehre, la obra está dirigida especialmente a niños y niñas de entre 5 y 12 años, quienes dejarán de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de una historia interactiva. Guiados por Pixel, el carismático y misterioso anfitrión de un reino donde nada es exactamente lo que parece. Funciones: sábados y domingos a las 17:00. Entradas, en Ticketea.

Monumento a Luis Alberto del Paraná

La Comisión Luis Alberto del Paraná gestiona un monumento en conmemoración del Centenario del nacimiento del músico. Lideran la gestión el exsenador nacional Orlando Fiorotto, el artista plástico José Quevedo y el abogado Mario Sanabria Bazzano, quienes se reunieron con el director de El Cabildo, Aníbal Saucedo Rodas, para avanzar en el proyecto de erigir un monumento conmemorativo al gran artista paraguayo. El Gobierno declaró el 2026 como el Año del Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná.

Concurso internacional de danza en Brasil

Un grupo de alumnas de la Academia de Danzas Agripina Voitenko, del Centro Paraguayo Japonés (CPJ), representará a Paraguay en el Concurso Internacional de Danza Performance, que se desarrollará hoy en la ciudad de Gramado, Brasil. Las bailarinas competirán en distintas categorías de las modalidades de Jazz, Danza Paraguaya y Danza Española, presentando coreografías preparadas por las profesoras Rossana Fernández y Gabriela Prieto, y el profesor Mathias Duarte.

Fondec cumple 28 años

El Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) cumplió 28 años de vida institucional esta semana. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la entidad destacó su compromiso con la creación, la memoria y la diversidad cultural del Paraguay. “Seguimos trabajando para acompañar, fortalecer y visibilizar el talento de artistas, gestores y comunidades que, con sus proyectos, construyen identidad y futuro para nuestro país”, destacaron desde la institución.