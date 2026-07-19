UCP a la vanguardia de la investigación en salud pública

La UCP emergió como un actor fundamental en el ecosistema científico paraguayo, impulsando investigaciones de alto impacto que trascienden las aulas para ofrecer soluciones concretas a desafíos de salud pública.

A través de alianzas estratégicas con el Estado, organismos internacionales y otras instituciones académicas, la UCP está redefiniendo el papel de la medicina privada en la generación de conocimiento y soberanía tecnológica.

Uno de los principales ejes de investigación de la universidad es el combate a la tuberculosis (TB), una enfermedad que, pese a ser prevenible y tratable, continúa causando alrededor de 400 muertes anuales en Paraguay.

Bajo el liderazgo de docentes e investigadores como el Dr. Guillermo Sequera y la Dra. Gladys Estigarribia, la UCP participa activamente en el proyecto estratégico Rompiendo cadenas, iniciativa orientada a fortalecer las estrategias para la eliminación de la tuberculosis, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual en las poblaciones más vulnerables del país.

Como parte de este trabajo, el equipo logró avances relevantes en la validación de nuevas tecnologías diagnósticas, más económicas y sencillas que los métodos tradicionales, capaces de detectar la enfermedad en etapas tempranas antes de que el paciente comience a contagiar.

Esta innovación resulta clave para reducir la transmisión comunitaria y cobra especial importancia en los centros penitenciarios, donde la incidencia de tuberculosis puede superar los 5.000 casos por cada 100.000 personas, convirtiéndose en uno de los principales focos de propagación de la enfermedad.

La experiencia adquirida en estos entornos también impulsa nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el sistema sanitario nacional desde diferentes frentes.

En ese contexto, la UCP integra el proyecto para desarrollar una plataforma nacional de antivenenos, financiado por el CONACYT, con el objetivo de reducir la dependencia del país de importaciones y donaciones para el tratamiento de accidentes provocados por serpientes, arañas y escorpiones.

Actualmente, Paraguay es el único país de la región que no produce sus propias antitoxinas.

El proyecto Diseño de antivenenos contra la fauna venenosa del Paraguay: Integración de abordajes ómicos y convencionales para el desarrollo de antídotos contra especies de importancia médica, con preparación de un lote experimental de inmunoglobulinas antiescorpiónicas cuenta con la incorporación del Dr. Adolfo Borges, investigador categorizado en el Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores (SISNI).

Su participación permitirá incorporar herramientas de vanguardia como la genómica y la bioinformática para desarrollar inmunoglobulinas específicamente adaptadas a las especies presentes en el territorio paraguayo, sentando las bases para una futura producción nacional de antivenenos.

La apuesta por la innovación también se extiende al uso de tecnologías digitales para ampliar el acceso a la atención médica.

En ese marco surge el proyecto piloto Salud sin Barreras: Telemedicina para Poblaciones Vulnerables en Paraguay, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP), de la cual la UCP forma parte.

La iniciativa implementará un sistema de telemedicina en centros penitenciarios, iniciando su fase piloto en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), con la perspectiva de extender posteriormente el modelo a otros establecimientos penitenciarios del país.

Además de garantizar el acceso a consultas especializadas para personas privadas de libertad sin necesidad de traslados, el proyecto reducirá costos operativos, riesgos de seguridad y la complejidad de los procedimientos judiciales requeridos para la atención médica fuera de los centros penitenciarios.

Al mismo tiempo, fortalecerá el control epidemiológico mediante el diagnóstico, seguimiento e investigación de enfermedades transmisibles como la sífilis, el VIH y la tuberculosis, contribuyendo a prevenir brotes tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como en la comunidad.

Esta infraestructura tecnológica también representa una oportunidad de formación para los futuros médicos de la UCP.

Los estudiantes podrán desarrollar prácticas supervisadas con pacientes reales mediante plataformas de telemedicina, analizar casos clínicos complejos junto a especialistas y participar en proyectos de investigación vinculados a la salud penitenciaria, la epidemiología y la aplicación de nuevas tecnologías en medicina.

De esta manera, la universidad integra docencia, investigación y extensión en un mismo escenario de aprendizaje y servicio a la sociedad.

Estas iniciativas no solo buscan responder a problemas urgentes de salud pública, sino también fortalecer la formación de investigadores y profesionales altamente capacitados.

Como destaca la Dra. Gladys Estigarribia, la participación activa de los estudiantes en proyectos científicos les proporciona una experiencia diferencial que amplía sus oportunidades de acceder a programas de residencia y redes internacionales de investigación, al tiempo que contribuye a consolidar una masa crítica de científicos en Paraguay.

Con este conjunto de proyectos, la UCP se compromete con la investigación científica como herramienta para responder a los principales desafíos sanitarios del país.

A través de la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación de nuevos investigadores y el trabajo articulado con instituciones nacionales e internacionales, la UCP fortalece su aporte al desarrollo científico paraguayo y consolida su posición como un referente en la generación de conocimiento y soluciones con impacto social.

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